تقرير: باراناينسي وافق على انتقال فيتور روكي لـ برشلونة في يناير

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 11:10

كتب : FilGoal

فيتور روكي

كشف موقع جلوبو البرازيلي عن موافقة أتليتكو باراناينسي على انتقال لاعبه فيتور روكي إلى برشلونة بداية من شهر يناير المقبل.

برشلونة كان قد أعلن تعاقده مع روكي بشكل رسمي على أن ينضم اللاعب بنهاية الموسم المقبل.

وبسبب الإصابات وحاجة الفريق إلى التدعيم فإن برشلونة قد تواصل مع الفريق البرازيلي من جديد ليضم اللاعب في شهر يناير مع عدم الانتظار حتى نهاية الموسم.

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وفقا لجلوبو فإن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة قد سافر إلى البرازيل للحديث مع باراناينسي ومع اللاعب لمحاولة إقناعهما بالانضمام في شهر يناير وهو ما قوبل الموافقة.

وفي حالة الاتفاق بشكل كامل فإن عائلة روكي ستسافر إلى برشلونة الشهر المقبل للبحث عن منزل جديد تمهيدا لانتقاله للفريق في يناير.

وفقا لجلوبو فإن ما يتوقف على انتقال اللاعب حاليا في شهر يناير هو تسوية برشلونة لقواعد اللعب المالي النظيف.

سيحتاج الفريق الإسباني لبيع لاعب أو جزء جديد من أصول النادي من أجل التعاقد مع روكي وتسجيله بنجاح.

المهاجم البرازيلي يلعب مع أتليتكو بارينينسي بعد انتقاله من كروزيرو في 2022.

وشارك روكي مع بارينينسي في 78 مباراة وخلاله سجل 27 هدفا وصنع 11 آخرين.

برشلونة أتليتكو باراناينسي فيتور روكي
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