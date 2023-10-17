بلماضي: سقوط الشناوي المتكرر أمر لا يطاق.. منتخب مصر كسر إيقاع اللقاء

اتهم جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر نظيره المصري بتكسير إيقاع المباراة الودية التي جمعتهما في الإمارات والتي انتهت بالتعادل 1-1.

منتخب مصر الذي لعب بـ10 لاعبين منذ منتصف الشوط الأول تقدم بهدف منذ الدقيقة 62 حتى الوقت بدل الضائع الذي شهد اهتزاز شباك محمد الشناوي برأسية إسلام سليماني.

وقال بلماضي في تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية: "أردنا مواجهة منتخب مصر منذ طويلة وهو ما تحقق، لكنني أشعر بخيبة أمل لسببين".

وأضاف "السبب الأول هو أن المنتخب المصري كسر إيقاع المباراة في أوقات كثيرة، والسبب الثاني أنه كان يجب علينا أن نبذل مجهودات أكبر وأن نؤدي بشكل أفضل من الناحية التكتيكية".

وتابع "طرد مدافع مصر شوه المباراة بعض الشيء، كما أن المنتخب المصري صعب علينا المأمورية، سقوط حارسهم على الأرض عدة مرات كان أمرا لا يطاق، لقد كسر الإيقاع في العديد من المرات وهذا أمر يخلق المشاكل".

وأكمل "لم يعجبني الحال كثيرا أمام منتخب مصر، كنت أريد اللعب ضد 11 لاعبا وليس 10، عندما يلعب الفريق بعشرة لاعبين يظهر بشكل جيد، خاصة عندما يملك الخبرة مثل الفراعنة".

كما أوضح بلماضي في تصريحات نقلتها جريدة الشروق الجزائرية "حكم الساحة أتعبنا أكثر من المنتخب المصري بِتكسيره لإيقاع المباراة، الكرة الجميلة في أوروبا لا تدار مبارياتها بِمثل هذا النوع من التحكيم".

وأتم "واجهنا منتخبا ذو خبرة كبيرة، أنا سعيد بهذا الاختبار الذي أظهر لنا بعض الإيجابيات، وبعض السلبيات التي يجب علاجها لاحقا".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائري بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

وتعرض محمد هاني لاعب منتخب مصر للطرد في منتصف الشوط الأول من المباراة.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي في الدقيقة 62، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء في الوقت بدل الضائع.

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وتأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير 2024.

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