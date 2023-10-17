بلماضي: سقوط الشناوي المتكرر أمر لا يطاق.. منتخب مصر كسر إيقاع اللقاء

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 11:08

كتب : FilGoal

جمال بلماضي الجزائر أمم إفريقيا

اتهم جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر نظيره المصري بتكسير إيقاع المباراة الودية التي جمعتهما في الإمارات والتي انتهت بالتعادل 1-1.

منتخب مصر الذي لعب بـ10 لاعبين منذ منتصف الشوط الأول تقدم بهدف منذ الدقيقة 62 حتى الوقت بدل الضائع الذي شهد اهتزاز شباك محمد الشناوي برأسية إسلام سليماني.

وقال بلماضي في تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية: "أردنا مواجهة منتخب مصر منذ طويلة وهو ما تحقق، لكنني أشعر بخيبة أمل لسببين".

أخبار متعلقة:
عامر حسين يكشف موعد بداية معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا حازم إمام: صلاح يفعل الكثير ولا يجب أن يخرج ليقول.. ونتواصل مع سيراليون وجيبوتي للعب في مصر مواعيد مباريات الثلاثاء 17 أكتوبر - إنجلترا ضد إيطاليا.. ودوري المحترفين الدوري الإفريقي - نقل مباراة مازيمبي والترجي إلى ملعب سيمبا والأهلي

وأضاف "السبب الأول هو أن المنتخب المصري كسر إيقاع المباراة في أوقات كثيرة، والسبب الثاني أنه كان يجب علينا أن نبذل مجهودات أكبر وأن نؤدي بشكل أفضل من الناحية التكتيكية".

وتابع "طرد مدافع مصر شوه المباراة بعض الشيء، كما أن المنتخب المصري صعب علينا المأمورية، سقوط حارسهم على الأرض عدة مرات كان أمرا لا يطاق، لقد كسر الإيقاع في العديد من المرات وهذا أمر يخلق المشاكل".

وأكمل "لم يعجبني الحال كثيرا أمام منتخب مصر، كنت أريد اللعب ضد 11 لاعبا وليس 10، عندما يلعب الفريق بعشرة لاعبين يظهر بشكل جيد، خاصة عندما يملك الخبرة مثل الفراعنة".

كما أوضح بلماضي في تصريحات نقلتها جريدة الشروق الجزائرية "حكم الساحة أتعبنا أكثر من المنتخب المصري بِتكسيره لإيقاع المباراة، الكرة الجميلة في أوروبا لا تدار مبارياتها بِمثل هذا النوع من التحكيم".

وأتم "واجهنا منتخبا ذو خبرة كبيرة، أنا سعيد بهذا الاختبار الذي أظهر لنا بعض الإيجابيات، وبعض السلبيات التي يجب علاجها لاحقا".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائري بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

وتعرض محمد هاني لاعب منتخب مصر للطرد في منتصف الشوط الأول من المباراة.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي في الدقيقة 62، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء في الوقت بدل الضائع.

وتأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير 2024.

مصر الجزائر جمال بلماضي محمد الشناوي
نرشح لكم
الشحات: كنا نتمنى الفوز على الجزائر.. ومنتخب مصر به أفضل اللاعبين الشناوي: قدمنا مستوى مميز أمام الجزائر رغم النقص العددي عامر حسين يكشف موعد بداية معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا حازم إمام: صلاح يفعل الكثير ولا يجب أن يخرج ليقول.. ونتواصل مع سيراليون وجيبوتي للعب في مصر طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل حالة تريزيجيه وعلي جبر بعد مباراة الجزائر مدير المنتخب: مصر لعبت ضد الجزائر بشكل أفضل بعد الطرد.. وصلاح شخص قيادي مؤتمر فيتوريا: الشعب المصري يجب أن يفخر بلاعبيه.. ولذلك لست مهتما بالنتيجة تريزيجيه: المنتخب لا يفوز وحده.. وكنا نتحدث عن الانتصار حتى بـ 10 لاعبين
أخر الأخبار
موعد وصول أوسوريو إلى القاهرة 17 دقيقة | الكرة المصرية
بلماضي: لا لتهويل اشتباكي مع بن رحمة 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
نابولي يعلن تفاصيل إصابة أوسيمين 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشحات: كنا نتمنى الفوز على الجزائر.. ومنتخب مصر به أفضل اللاعبين 56 دقيقة | منتخب مصر
الشناوي: قدمنا مستوى مميز أمام الجزائر رغم النقص العددي ساعة | منتخب مصر
منافس مودرن فيوتشر - جاريدو يتولى تدريب اتحاد الجزائر ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: باراناينسي وافق على انتقال فيتور روكي لـ برشلونة في يناير ساعة | ميركاتو
بلماضي: سقوط الشناوي المتكرر أمر لا يطاق.. منتخب مصر كسر إيقاع اللقاء ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة