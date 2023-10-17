عامر حسين يكشف موعد بداية معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا

كشف عامر حسين عضو اتحاد كرة القدم والمشرف على المسابقات موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقال عامر حسين عبر قناة الحياة: "آخر مباراة محلية ستكون يوم 2 يناير قبل دخول المنتخب في معسكر اليوم ذاته استعدادا لكأس الأمم الإفريقية يوم 14 من نفس الشهر".

وأضاف "المغرب هي الأقرب لاستضافة مباراة سيراليون ومصر في تصفيات كأس العالم".

وأردف "معسكر أبو ظبي كان ناجحا بالنسبة لمنتخب مصر والمباريات الودية استفدنا منها بشكل كبير خاصة مواجهة فريق قوي مثل الجزائر".

وشدد "لحظة طرد محمد هاني كانت صعبة لأنها في وقت مبكر جدا ولكن الطرد كان تأثيره إيجابيا على منتخب مصر أمام الجزائر واللاعبين قدموا مستوى مميز للغاية".

وأتم تصريحاته "عودة محمد النني لخط وسط منتخب مصر من أهم مكاسب مباراة الجزائر بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

وتعرض محمد هاني لاعب منتخب مصر للطرد في منتصف الشوط الأول من المباراة.

وتأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقي 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير من عام 2024 المقبل.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء.