مواعيد مباريات الثلاثاء 17 أكتوبر - إنجلترا ضد إيطاليا.. ودوري المحترفين
الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 10:40
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024 لفترة التوقف الدولي الحالية.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر والقنوات الناقلة.
تصفيات كأس أمم أوروبا
إنجلترا × إيطاليا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
ليتوانيا × المجرب.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
مالطا × أوكرانيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
أيرلندا الشمالية × سلوفينيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
سان مارينو × الدنمارد.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
صربيا × مونتنجرو.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
فنلندا × كازاخستان.. 7:00 مساء.
دوري المحترفين المصري
طنطا × السكة الحديد.. 4:00 مساء.
القناة × دكرنس.. 4:00 مساء.
لافيينا × بتروجت.. 4:00 مساء.
أبو قير للأسمدة × وادي دجلة.. 4:00 مساء.
وي × غزل المحلة.. 6:30 مساء.
مباريات ودية
السعودية × مالي.. 7:00 مساء.
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية.. المباريات تقام صباح الأربعاء.
فنزويلا × تشيلي.. 12:00 صباحا - SSC سبورتس.
باراجواي × بوليفيا.. 1:30 صباحا - SSC سبورتس.
الإكوادور × كولومبيا.. 2:30 صباحا - SSC سبورتس.
أوروجواي × البرازيل.. 3:00 صباحا - SSC سبورتس.
بيرو × الأرجنتين.. 5:00 صباحا - SSC سبورتس.
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