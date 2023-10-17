مواعيد مباريات الثلاثاء 17 أكتوبر - إنجلترا ضد إيطاليا.. ودوري المحترفين

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 10:40

كتب : FilGoal

إيطاليا ومقدونيا

تختتم اليوم مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024 لفترة التوقف الدولي الحالية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس أمم أوروبا

أخبار متعلقة:
الدوري الإفريقي - نقل مباراة مازيمبي والترجي إلى ملعب سيمبا والأهلي حازم إمام: صلاح يفعل الكثير ولا يجب أن يخرج ليقول.. ونتواصل مع سيراليون وجيبوتي للعب في مصر انتخابات الزمالك - العتال: فرصي أكبر من هشام نصر.. ولذلك السبب رفضت دخول القائمة الموحدة طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل حالة تريزيجيه وعلي جبر بعد مباراة الجزائر

إنجلترا × إيطاليا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

ليتوانيا × المجرب.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

مالطا × أوكرانيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

أيرلندا الشمالية × سلوفينيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

سان مارينو × الدنمارد.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

صربيا × مونتنجرو.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

فنلندا × كازاخستان.. 7:00 مساء.

دوري المحترفين المصري

طنطا × السكة الحديد.. 4:00 مساء.

القناة × دكرنس.. 4:00 مساء.

لافيينا × بتروجت.. 4:00 مساء.

أبو قير للأسمدة × وادي دجلة.. 4:00 مساء.

وي × غزل المحلة.. 6:30 مساء.

مباريات ودية

السعودية × مالي.. 7:00 مساء.

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية.. المباريات تقام صباح الأربعاء.

فنزويلا × تشيلي.. 12:00 صباحا - SSC سبورتس.

باراجواي × بوليفيا.. 1:30 صباحا - SSC سبورتس.

الإكوادور × كولومبيا.. 2:30 صباحا - SSC سبورتس.

أوروجواي × البرازيل.. 3:00 صباحا - SSC سبورتس.

بيرو × الأرجنتين.. 5:00 صباحا - SSC سبورتس.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات الثلاثاء تصفيات أمم أوروبا دوري المحترفين
نرشح لكم
رونالدو يسجل ثنائية جديدة في فوز كبير للبرتغال.. وانتصار مهم لـ هولندا على اليونان تصفيات يورو 2024 – إلغاء مباراة بلجيكا ضد السويد بسبب قتل مشجعين انتهت تصفيات يورو 2024 - البوسنة (0)-(5) البرتغال تصفيات يورو 2024 – النمسا تضمن التأهل بعد الفوز على أذربيجان بهدف دون رد سكاي: بعد انسحاب جاسم بن حمد.. راتكليف يسعى لشراء أسهم في مانشستر يونايتد آس: برشلونة ليس متفاجئا من تقليص عقوبة ناتشو وكيل فاجيولي معترفا: اللاعب يدمن المراهنات هندرسون يعلق على صافرات استهجان جماهير إنجلترا ضده
أخر الأخبار
تقرير: باراناينسي وافق على انتقال فيتور روكي لـ برشلونة في يناير 27 دقيقة | ميركاتو
بلماضي: سقوط الشناوي المتكرر أمر لا يطاق.. منتخب مصر كسر إيقاع اللقاء 29 دقيقة | منتخب مصر
عامر حسين يكشف موعد بداية معسكر منتخب مصر استعدادا لكأس أمم إفريقيا 37 دقيقة | منتخب مصر
مواعيد مباريات الثلاثاء 17 أكتوبر - إنجلترا ضد إيطاليا.. ودوري المحترفين 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الإفريقي - نقل مباراة مازيمبي والترجي إلى ملعب سيمبا والأهلي 11 ساعة | الكرة الإفريقية
حازم إمام: صلاح يفعل الكثير ولا يجب أن يخرج ليقول.. ونتواصل مع سيراليون وجيبوتي للعب في مصر 11 ساعة | منتخب مصر
انتخابات الزمالك - العتال: فرصي أكبر من هشام نصر.. ولذلك السبب رفضت دخول القائمة الموحدة 11 ساعة | الكرة المصرية
طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل حالة تريزيجيه وعلي جبر بعد مباراة الجزائر 11 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة