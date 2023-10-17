انتخابات الزمالك - العتال: فرصي أكبر من هشام نصر.. ولذلك السبب رفضت دخول القائمة الموحدة

كشف هاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس الزمالك أسباب رفضه الدخول ضمن القائمة الموحدة التي يترأسها حسين لبيب.

وقال العتال عبر قناة أون E: "جلست مع حسين لبيب بعد فتح باب الترشح وكل شخص كان لديه رؤية ووجهة نظري كانت ألا تكون القائمة مغلقة بمعنى ألا تشمل جميع المناصب بكامل عناصرها لكيلا نحصر أسماء معينة لأعضاء الجمعية العمومية".

وتابع "حسين لبيب عرض علي دخول القائمة كعضو مجلس إدارة ولكن أنا أرى أنني أكفأ من هشام نصر لأتولى منصب نائب رئيس النادي وعرضت على لبيب تواجد هشام نصر كأمين صندوق لكي لا يخسر أحدنا".

وواصل "أرى أن فرصي أكبر من فرص هشام نصر وواثق في نجاحي لأنني متواصل مع الجمعية العمومية وأشعر بهم وبمتطلباتهم".

وأضاف "إذا فزت في الانتخابات لن أستمر في الصرف على النادي من جيبي الخاص بكل تأكيد لأن الزمالك أكبر من ذلك ولا يستطيع أي رجل أعمال أن يصرف عليه".

وشدد "إذا فزت بالانتخابات بالطبع يمكنني العمل مع حسين لبيب وهو العكس صحيح سيعمل معي بشكل طبيعي".

وأردف "أزمة غلق باب القيد ستكون من الأولويات لحلها في حالة الحصول على أي موارد مالية للنادي".

وأكد "متمسك ببقاء أحمد فتوح إذا توليت مسؤولية نائب رئيس الزمالك ونفس الوضع لأحمد سيد "زيزو" ولا يجب المساس بقوام الفريق وإذا تمكنت من تدعيمه بالمزيد من اللاعبين سأفعلها".

وأتم "أنا ضد تقسيط غرامة كهربا والأمر لا يتعلق بالماديات فقط ولكن أدبيا أيضا، هو قرر غلق صفحة الزمالك لذلك يجب أن يتلزم بالنواحي الأدبية تجاه النادي الذي حصل بالفعل على حكم بالحصول على مبلغ مادي بالإضافة إلى الفوائد لذلك يجب أن يتلزم بذلك والأمر المادي سهل ولكن لا يجب أن نتنازل عن حق النادي الأدبي".

وتقام نتخابات الزمالك يوم الجمعة المقبل 20 أكتوبر.

المرشحون على منصب نائب الرئيس هم هاني العتال وهشام نصر وأحمد عبد الغني.