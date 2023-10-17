طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل حالة تريزيجيه وعلي جبر بعد مباراة الجزائر

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 00:06

كتب : بسام أبو بكر

محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تفاصيل حالة كل من محمود حسن "تريزيجيه" وعلي جبر في مباراة الجزائر.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

علي جبر

النادي : بيراميدز

مصر

وقال أبو العلا لـFilGoal.com: "تريزيجيه سليم وكذلك علي جبر وذلك بعد استبدال الثنائي أمام الجزائر".

وأضاف "علي جبر خرج بعدما طلب التغيير لأنه لم يستطع إكمال المباراة لكنه سليم ولا يعاني من أي شيء وأيضا تريزيجيه".

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وخرج علي جبر مدافع منتخب مصر في الشوط الثاني من مباراة الجزائر وشارك بدلا منه ياسر إبراهيم.

كما غادر تريزيجيه الملعب وشارك بدلا منه عمر مرموش.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

وتعرض محمد هاني لاعب منتخب مصر للطرد في منتصف الشوط الأول من المباراة.

وتأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقي 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير من عام 2024 المقبل.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء.

منتخب مصر تريزيجيه علي جبر محمد أبو العلا
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