طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة علي جبر بعد مباراة الجزائر

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تفاصيل حالة علي جبر بعد مغادرته مباراة الجزائر مصابا.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور علي جبر النادي : بيراميدز مصر

وقال أبو العلا لـFilGoal.com: "علي جبر سليم ولا يعاني من إصابة".

وأضاف "علي جبر خرج بعدما طلب التغيير لأنه لم يستطع إكمال المباراة لكنه سليم ولا يعاني من أي شيء".

وخرج علي جبر مدافع منتخب مصر في الشوط الثاني من مباراة الجزائر وشارك بدلا منه ياسر إبراهيم.

كما غادر تريزيجيه الملعب وشارك بدلا منه عمر مرموش.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

وتعرض محمد هاني لاعب منتخب مصر للطرد في منتصف الشوط الأول من المباراة.

وتأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقي 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير من عام 2024 المقبل.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء.