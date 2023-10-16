رونالدو يسجل ثنائية جديدة في فوز كبير للبرتغال.. وانتصار مهم لـ هولندا على اليونان

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 23:52

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

حقق منتخب البرتغال الفوز على البوسنة والهرسك بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

سجل أهداف البرتغال كل من كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين وبرونو فيرنانديو وجواو كانسيلو وجواو فيليكس.

الفوز رفع رصيد البرتغال للنقطة الـ 24 في صدارة التصفيات محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بينما توقف رصيد البوسنة عند النقطة التاسعة في المركز الخامس.

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بهدفيه رفع رونالدو رصيده من الأهداف في عام 2023 إلى 40 هدفا ليكون أكثر من سجل خلال العام مع الأندية والمنتخبات.

وعزز رونالدو صدارته لأكثر المسجلين للأهداف مع المنتخبات في التريخ بوصوله للهدف رقم 127.

تقدم منتخب البرتغال سريعا في الدقيقة الثالثة عن طريق رونالدو من ركلة جزاء حصل عليها جواو فيليكس بعد لمسة يد على مدافع البوسنة.

وأضاف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة الـ 20 مستغلا تمريرة من جواو فيليكس لينفرد ويضع الكرة من فوق حارس المرمى.

وفي الدقيقى الـ 25 أضاف برونو فيرنانديز الهدف الثالث بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من جونسالو إيناسيو.

وبعد 7 دقائق سجل كانسيلو الرابع بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى جواو فيليكس خماسية البرتغال بهدف جديد في الدقيقة الـ 41 مستغلا تمريرة من أوتافيو أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

وشهدت الدقيقة الـ 67 خروج رونالدو ودخول ديوجو جوتا بدلا منه.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت حقق منتخب هولندا الفوز على اليونان بهدف دون مقابل على ملعب الأخير لينعش آماله ويقويها في الصعود لنهائيات يورو 2024.

الدقيقة الـ 24 شهدت تصدي أوسيديس فلاكديكوس لركلة جزاء سددها فوت فيجورست.

وفي الدقيقة الـ 93 ومن ركلة جزاء أخرى سجل فيرجيل فان دايك هدف الفوز القاتل لمنتخب بلاده.

الفوز رفع رصيد هولندا للنطقة الـ 12 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن اليونان صاحبة المركز الثالث وبخوض هولندا لمباراة أقل.

كريستيانو رونالدو البرتغال هولندا اليونان
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