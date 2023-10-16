مدير المنتخب: مصر لعبت ضد الجزائر بشكل أفضل بعد الطرد.. وصلاح شخص قيادي

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 23:45

كتب : FilGoal

محمد غرابة مدير منتخب مصر

يرى محمد غرابة مدير منتخب مصر أن الفراعنة لعبوا بشكل أفضل أمام الجزائر بعد طرد محمد هاني.

وقال غرابة عبر قناة صدى البلد: "منتخب مصر لعب بشكل أفضل أمام الجزائر بعد طرد محمد هاني وذلك بسبب زيادة تركيز اللاعبين أثناء اللعب بعشرة لاعبين".

وواصل "بالتأكيد الطرد أثر على منتخب مصر وكان لدينا فرصة أكبر للفوز في حالة عدم طرد هاني".

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وأضاف "محمد صلاح لا يتأخر عن الدعم وهو رجل أفعال وليس أقوال، فهو كان لا يريد الإفصاح عن تبرعه لفلسطين لكن الهلال الأحمر المصري هو من أعلن ذلك".

وأردف "محمد صلاح شخص قيادي وله وجهة نظر ويتعامل مع الجميع باحترام وهدوء وكان يحفز اللاعبين قبل وبين شوطي مباراة الجزائر من أجل اللعب بقوة والقتال فوق أرض الملعب لتحقيق الانتصار رغم النقص العددي".

وأتم تصريحاته "نتواصل مع جميع منتخبات مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم لمعرفة إمكانية خوض بعض المباريات في مصر للمنتخبات التي لا تلعب في أرضها بدلا من اللعب في بلدان أخرى".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

وتعرض محمد هاني لاعب منتخب مصر للطرد في منتصف الشوط الأول من المباراة.

وتأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقي 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير من عام 2024 المقبل.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء.

منتخب مصر محمد غرابة محمد صلاح الجزائر
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