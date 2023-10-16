تصفيات يورو 2024 – إلغاء مباراة بلجيكا ضد السويد بسبب قتل مشجعين

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 23:36

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو

تم إلغاء مباراة بلجيكا ضد السويد في المباراة التي كانت تُلعب منذ قليل وانتهت بالتعادل هدف لكل فريق.

وكانت المباراة ضمن منافسات الجولة الثامنة من المجموعة السادسة لتصفيات يورو 2024 وأقيمت في العاصمة البلجيكية بروكسل على ملعب الملك بودوان.

وكشفت شبكة "سي إن إن" أن لاعبي السويد قرروا عدم استكمال اللعب بسبب مقتل مشجعين لهم بالرصاص خارج الملعب.

وأوضحت الشبكة أن الحادث تم اعتباره عملا إرهابيا.

وتقدم فيكتور جيوكيريس الهدف الأول للسويد في الدقيقة 15، وتعادل روميلو لوكاكو لبلجيكا في الدقيقة 31 من ضربة جزاء.

ويعتبر اللقاء تحصيل حاصل، حيث ضمنت بلجيكا التأهل ليورو 2024، في حين فقدت السويد الأمل في الصعود، فهي تحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

وتحتل النمسا المركز الثاني برصيد 16 نقطة وضمنت التأهل أيضا، بينما أذربيجان في المركز الرابع برصيد أربع نقاط، وإستونيا متذيلة الترتيب بنقطة.

وحتى الآن ضمن منتخب ألمانيا مستضيف البطولة وفرنسا والبرتغال وتركيا واسكتلندا وإسبانيا بجانب بلجيكا والنمسا.

بلجيكا النمسا السويد يورو 2024 لوكاكو
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