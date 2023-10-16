"لا ننتظر التعاطف ولكن ليعرف الناس حقيقة من هو المجرم" رسالة علي زين إلى غزة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 22:25

كتب : FilGoal

علي زين

وجه علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد رسالة للإعلام الغربي بسبب طريقة تعاملهم مع الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكتب زين عبر حسابه على تويتر: "أكثر من 700 طفل و450 امرأة من بين 2215 فلسطينياً قتلوا في غزة خلال ثمانية أيام تقريبًا".

وأكمل "يضطر أكثر من مليون شخص إلى الخروج من منازلهم وترك حياتهم، ويتم إبادة عائلات بأكملها، وتقصف منازل بأكملها ويعيش أهلها في الداخل بدون ماء وكهرباء وسيارات إسعاف، أسس الحياة الأساسية".

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وواصل "نحن لا ننتظر التعاطف فحسب، نريد أن يرى الناس الحقيقة ليعرفوا من هو المجرم ولا يتوقفوا عن مخططات تضليل الرأي العام العالمي حول القضية وحقيقة ما يحدث".

وتابع "في أسبوع واحد فقط يفعل الغرب كل ما يتهمون به العرب طوال السنوات الماضية: إسكات الناس، تزوير الحقائق (تزوير قصة الأطفال مقطوعة الرأس)، دعم الأعمال المحرمة والإرهابية (القنابل الفسفورية)، انتهاك حقوق الإنسان (القصف الذي يشمل مدنيين أبرياء بينهم أطفال ونساء)، وقمع الحريات (إخفاء أي دعم لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي)".

وأضاف "إلى جميع أصدقائي، أدعوكم للنظر والمراقبة الفعلية لما حدث عن كثب خلال العشرة أيام الماضية أو ما حدث منذ عام 1948، فقط أعطوا أنفسكم الفرصة للنظر والتفكير للوصول إلى الحقيقة ومعرفة ما يجري الأرض".

وأتم "الحق لا يتغير والحق لا يتغير مهما حاولوا تشتيت انتباه العالم وتضليله، أصحاب الأرض باقون، والقضية المستمرة، تحيا فلسطين".

علي زين غزة
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