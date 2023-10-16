مؤتمر فيتوريا: الشعب المصري يجب أن يفخر بلاعبيه.. ولذلك لست مهتما بالنتيجة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 22:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر - الجزائر - روي فيتوريا

أبدى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سعادته بأداء الفريق في المباراة الودية أمام الجزائر.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "قدمنا أداء جيدا. كنا أقوياء بكامل عددنا وحتى بعد الطرد أكملنا بنفس المستوى وكأننا لم نتعرض لأي نقص".

وأضاف "أنا سعيد بأداء المنتخب وجهد اللاعبين. لن أتكلم كثيرا عن النتيجة لأن أداء اللاعبين كان رائعا للغاية بصرف النظر عنها".

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وأوضح "مستوى اللاعبين كان مثاليا وكذلك تطبيقهم للخطة الموضوعة لهذه المباراة. الشعب المصري يجب أن يفخر بفريقه ولاعبيه".

وتابع "ليس من السهل أن يتعرض فريق للنقص العددي ثم يخلق الفرص بالطريقة التي خلقناها اليوم. الفرص تتوقف على حماس اللاعبين وطموحهم وطريقة التحركات في المباراة".

وأردف "خلق الكثير من الفرص يسعدني لأنه يعني قدرة اللاعبين على ترجمة التحركات".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائري بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

تأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير من عام 2024 المقبل.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء.

وكان منتخب مصر قد فاز على زامبيا بهدف دون رد قبل 4 أيام في معسكر الإمارات أيضا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا مع غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

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