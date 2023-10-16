تريزيجيه: المنتخب لا يفوز وحده.. وكنا نتحدث عن الفوز حتى بـ 10 لاعبين

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

تريزيجيه - منتخب مصر

تحدث محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر وطرابزون سبور التركي عن تعادل الفراعنة مع الجزائر بهدف دون رد.

وقال تريزيجيه في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "نحتاج لدعم الجماهير وثقتهم. نحن لن نفوز وحدنا سواء اللاعبون أو الجهاز الفني. نحن نفوز بالجماهير والإعلام أيضا وثقتهم فينا".

وأضاف "الجيل المتواجد حاليا جيل قوي. حتى حين كنا بـ 10 لاعبين فقط كنا نتكلم عن الفوز وليس عن تأمين التعادل، وكنا أقرب للهدف الثاني حين تقدمنا".

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وتابع "النجاح ليس لنا وحدنا بل لمصر كلها".

واختتم "محمد النني عاد ويضيف لنا الكثير، ومحمد صلاح نجم مصر وإفريقيا، وفي النهاية نحن مجموعة تؤدي بشكل جماعي".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

تأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير من عام 2024 المقبل.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء.

وكان منتخب مصر قد فاز على زامبيا بهدف دون رد قبل 4 أيام في معسكر الإمارات أيضا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا مع غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

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