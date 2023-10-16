انتهت تصفيات يورو 2024 - البوسنة (0)-(5) البرتغال

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 21:49

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة البوسنة والهرسك ضد البرتغال في تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

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نهاية المباراة

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ق65. خروج رونالدو ودخول جوتا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. جوووول خامس للبرتغال عن طريق جواو فيليكس بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق31. جووووول رابع للبرتغال عن طريق جواو كانسيلو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق24. جووووول الثالث للبرتغال عن طريق برونو فيرنانديز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا تمريرة من دالوت.

ق22. جووووول الحكم يحتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق20. هدف غير محتسب لرونالدو بسبب وجوده في وضعية تسلل.

ق4. جووووول الأول للبرتغال عن طريق كريستيانو رونالدو.

ق3. ركلة جزاء للبرتغال

بداية المباراة

كريستيانو رونالدو البرتغال
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