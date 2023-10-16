سليماني: مباراة مصر والجزائر دربي صعب التوقع بنتيجته

عبر إسلام سليماني مهاجم منتخب الجزائر عن رضاه بنتيجة مواجهة مصر الودية.

وقال سليماني عبر أبو ظبي: "مباراة مصر بالتأكيد صعبة ودائما ما تكون دربي قوي وقبل المواجهة لن تقدر على توقع من الفائز".

وأضاف "في بعض الأحيان الفريق الذي يلعب منقوص يكون لديه شجاعة ودافع أكبر ورغم أن منتخب مصر لعب بعشرة لاعبين لفترة طويلة إلا أن المواجهة كانت قوية وحماسية".

وأكمل "كانت لنا العديد من الفرص ومنتخب مصر لم يكن له الكثير من الفرص ولكن هذه هي مباريات الدربي بين مصر والجزائر، ومنتخب مصر غني عن التعريف".

وأردف "لقب الهداف التاريخي لمنتخب الجزائري يشرفني ويشرف عائلي ولكن بالنسبة لي الأهم هو المنتخب وإذا حصلت على لقب أفضل هداف دون تحقيق لقب للجزائر فليس له معنى".

وأشار "أجواء اللعب في البرازيلي هي بلد كرة القدم والجمهور هناك مولع بالساحرة المستديرة وبعد نهاية مشواري هناك سوف أحدد وجهتي المقبلة".

وأتم تصريحاته "ما حدث بيني وبين رحمة في مباراة كاب فيردي يحدث بين أي لاعب وآخر وهو أمر وانتهى".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

وتأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقي 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير من عام 2024 المقبل.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء.

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