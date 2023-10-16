تصفيات يورو 2024 – النمسا تضمن التأهل بعد الفوز على أذربيجان بهدف دون رد

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 21:35

كتب : FilGoal

مارسيل سابيتزر

ضمنت النمسا التأهل لبطولة يورو 2024 بعد الفوز على أذربيجان بهدف دون رد.

وأقيمت المباراة في الجولة الثامنة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وسجل هدف النمسا الوحيد مارسيل سابيتزر لاعب بروسيا دورتموند من ضربة جزاء في الدقيقة 48.

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وتعرض منتخب النمسا لحالة طرد في الدقيقة 94 لجويدو بورجستالر بعدما تلقى البطاقة الصفراء في الدقيقة 92 بسبب إهدار الوقت.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي تستطيع النمسا من التأهل للبطولة تاريخيا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد النمسا لتصل للنقطة الـ16 في وصافة ترتيب المجموعة السادسة.

ويتصدر منتخب بلجيكا صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة مع لعب مباراة أقل من النمسا.

ويحتل منتخب السويد المركز الثالث برصيد ست نقاط، وتأتي أذربيجان برصيد أربع نقاط، وتتذيل إستونيا الترتيب بنقطة.

وحتى الآن ضمن منتخب ألمانيا مستضيف البطولة وفرنسا والبرتغال وتركيا واسكتلندا وإسبانيا وبلجيكا بجانب النمسا.

النمسا البرتغال إسبانيا يورو 2024 سابيتزر
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