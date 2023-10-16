مصدر مقرب من ديانح يكشف لـ في الجول سبب عودته مبكرا لتدريبات الأهلي

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 21:19

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - سانت جورج - أليو ديانج

كشف مصدر مقرب من أليو ديانج لاعب الأهلي سبب عودته مبكرا لتدريبات الفريق وترك معسكر منتخب مالي.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وانتظم ديانج مساء اليوم الإثنين في تدريبات الأهلي وخاض تدريبات تأهيلية لخوض المباراة المقبلة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com:"ديانج كان ذاهبا للبرتغال رفقة منتخب مالي لمواجهة السعودية وأثناء الترانزيت في المغرب حدثت مشكلة إدارية في أوراق السفر له ولثلاثة لاعبين آخرين وغادرت البعثة بدونهم".

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وأضاف "مسؤولو الاتحاد المالي لكرة القدم حاولوا التوصل لحل للأزمة ولكنهم فشلوا ولذلك عاد اللاعب للأهلي".

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مالي السعودية غدا الثلاثاء في ثاني ودياته بفترة التوقف الدولي.

وكان منتخب مالي قد حقق الفوز على أوغندا بهدف دون مقابل بمشاركة ديانج بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

الأهلي مالي أليو ديانج
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