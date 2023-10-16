ودية بطابع رسمي.. تعادل مثير بين مصر والجزائر

تعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائر بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

تأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقي 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير من عام 2024 المقبل.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء.

وصف المباراة

بدأ منتخب الجزائر بنشاط هجومي وأبعد محمد عبد المنعم عرضية خطيرة من الناحية اليمنى في الدقيقة 4.

ورد منتخب مصر بتسديدة قوية من تريزيجيه لكن الحارس أبعدها في الدقيقة 17.

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منتخب مصر يتقدم بـ10 لاعبين..



حمدي فتحي يسجل بضربة رأسية بعد تمهيد من علي جبر#مصر_الجزائر#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/JEUcLF6CMC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 16, 2023

وكاد محمد صلاح أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 20 بعد اختراق من الناحية اليسرى من محمد حمدي الذي أرسل عرضية قابلها قائد الفراعنة بتسديدة مباشرة مرت من أعلى الحارس واصطدمت في العارضة.

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واستمرت محاولات الفراعنة وسدد أحمد سيد "زيزو" كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار القائم الأيسر للحارس.

وتلقى منتخب مصر ضربة قوية بعدما تعرض محمد هاني للطرد في الدقيقة 27 بعد تدخل مع أحمد توبة لاعب الجزائر.

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وعقب الطرد أجرى روي فيتوريا مدرب منتخب مصر التغيير الأول في الدقيقة 33 بخروج زيزو ونزول عمر كمال.

وطالب لاعبو منتخب الجزائر باحتساب ركلة جزاء لهم بسبب لمس الكرة في يد حمدي فتحي لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

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طرد محمد هاني لاعب منتخب مصر.. والحكم يؤكد قراره بعد العودة إلى الفار#مصر_الجزائر#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Z9tdOI8qWF — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 16, 2023

وأهدر مصطفى محمد أخطر فرصة في الشوط الأول بعدما انفرد بالمرمى وراوغ الحارس ثم سدد الكرة لكن الدفاع أبعدها قبل أن تسكن الشباك.

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لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب الجزائر هدفا برأسية من فارس شايبي لكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.

ورد منتخب مصر بضربة رأسية من علي جبر بعد ركنية نفذها تريزيجيه لكن الحارس تصدى له ثم أبعدها الدفاع.

وسجل حمدي فتحي هدف تقدم الفراعنة في الدقيقة 62 بضربة رأسية.

وجاء الهدف بعد ركلة حرة مباشرة نفذها تريزيجيه داخل منطقة الجزاء وقابلها علي جبر بضربة رأسية مهد بها الكرة إلى حمدي فتحي الذي وضعها في الشباك.

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عقب الهدف بدأ جمال بلماضي مدرب الجزائر في إجراء التبدلات ودفع بالثنائي حسام عوار وياسر العروسي بدلا من سعيد بن رحمة وأحمد توبة.

ومن جانب مصر شارك ياسر إبراهيم وعمر مرموش بدلا من علي جبر وتريزيجيه.

ثم شارك إسلام سليماني ومحمد عمورة في تبديل جديد لمنتخب الجزائر بدلا من أمين جويري وسفيان فيجولي.

وسدد عمر مرموش كرة قوية من أمام منطقة الجزاء أبعدها الحارس إلى جانب الملعب.

وشارك حسين الشحات وطارق حامد بدلا من مصطفى محمد وحمدي فتحي في آخر تبديلات مصر.

وكاد مرموش أن يسجل هدف الفوز بعدما انفرد بالمرمى إثر تمريرة محمد صلاح لكنه سدد كرة أبعدها الحارس إلى ركنية.

وأخيرا أسفرت محاولات الجزائر عن هدف التعادل في الدقيقة 92 برأسية من إسلام سليماني بعد عرضية من يوسف عطال.

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لتنتهي المباراة بتعادل منتخب مصر مع الجزائر.