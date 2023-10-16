مران الأهلي - انتظام ديانج وعودة الثلاثي المصاب

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 20:50

كتب : FilGoal

مران الأهلي

واصل الأهلي تدريباته اليومية مساء اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وشهد المران انتظام كل من رامي ربيعة وكريم وليد وصلاح محسن بعد تعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها.

وخضع كريم فؤاد لأشعة خلال الساعات الماضية وجاءت مطمئنة، ليواصل برنامجه التأهيلي بشكل طبيعي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

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وشهد المران بداية مرحلة جديدة في البرنامج التأهيلي لكل من عمرو السولية ومحمود متولي.

وانتظم أليو ديانج في المران بعد عودته من المشاركة مع منتخب مالي خلال التوقف الدولي.

وخاض ديانج تدريبات بدنية داخل صالة الألعاب الرياضية ضمن برنامج استعدادي للمباراة المقبلة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وسبق خالد بيبو البعثة في السفر إلى تنزانيا للاطمئنان على الترتيبات قبل السفر لخوض المباراة.

مران الأهلي أليو ديانج
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