الرابع.. الجزائر توقف ظاهرة حمدي فتحي مع منتخب مصر

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

حمدي فتحي لاعب منتخب مصر

سجل حمدي فتحي هدف منتخب مصر في مرمى الجزائر في الدقيقة 62 من المباراة الودية التي تجمع البلدين في الإمارات العربية المتحدة.

الهدف هو رابع أهداف فتحي الدولية مع المنتخب حتى الآن.

وللمرة الثانية، يسجل فتحي في مباراتين متتاليتين لمنتخب مصر.

الأولى أتت أمام بوتسوانا في أكتوبر 2019 وانتهت المباراة بفوز مصر 1-0، وكانت مباراته الدولية الأولى على الإطلاق.

أما الثانية فكانت في نوفمبر 2019 أمام ليبيريا تحت قيادة حسام البدري أيضا،ـ وفازت مصر 1-0.

الثالثة كانت المباراة السابقة مباشرة للمنتخب أمام زامبيا في الإمارات يوم 12 أكتوبر، وفازت مصر 1-0.

ولكن في المرة الرابعة، تمكن منتخب الجزائر من إدراك التعادل بواسطة إسلام سليماني، لتنتهي المباراة 1-1.

منتخب مصر منتخب الجزائر حمدي فتحي
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