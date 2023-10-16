كرة سلة - عودة مايو بعد التجديد.. الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الأهلي في السوبر

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 20:28

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك - كرة سلة

أعلن نادي الزمالك عن قائمة فريقه لكرة السلة، لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري المقام في البحرين.

وتشهد القائمة الظهور الأول للمصري الكندي أدهم العيدة في مباراة رسمية، كما يتواجد الأمريكي أو جي مايو بعد تجديد تعاقده رسميا.

وتستضيف صالة مدينة خليفة بالبحرين يوم 20 أكتوبر الجاري مواجهة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري.

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وجاءت قائمة الأبيض كالتالي:

وليد عبد الجواد

ياسين ياسر

علي عمر

عمر هشام

معاذ أيمن

أدهم العيدة

أحمد عزب

أحمد ياسر

خالد عبد الناصر

أحمد إسماعيل

علي حجازي

محمد إبراهيم

زياد أيمن

أو جي مايو

وكشف الاتحاد المصري عن اتساع صالة خليفة لحضور 3500 متفرج للمباريات.

وكان قد تم افتتاح صالة خليفة بالبحرين قبل 12 عاما وتحديدا في عام 2011.

وتعتبر صالة خليفة أكبر صالة رياضية في البحرين وتقع في مدينة عيسى وسبق وأن استضافة منافسات كأس آسيا لكرة اليد مرتين، على أن تكون الثالثة في يناير المقبل.

أما على مستوى كرة السلة فاستضافت صالة خليفة مباريات البحرين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، كما تستضتيف المراحل المتقدمة من الدوري وكأس خليفة.

ويلعب الأهلي السوبر المصري المقبل بصفته بطل الدوري والكأس، أما الزمالك فيشارك بصفته وصيف كأس مصر.

وتنص لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة على إقامة السوبر بين بطل الدوري ووصيف الكأس حال جمع فريق واحد بالبطولتين.

وحصد الاتحاد السكندري لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة أعوام 2020 و2021 و2022.

بينما حصد الزمالك لقب السوبر عام 2019 بالتفوق على فريق الجزيرة.

ويسعى الأهلي لحصد لقب السوبر الأول في تاريخه بكرة السلة.

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