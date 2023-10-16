الأول منذ 13 عاما.. طرد مباشر لـ محمد هاني في مباراة مصر أمام الجزائر

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 20:05

كتب : FilGoal

محمد هاني - مصر - توجو

تعرض محمد هاني ظهير الأهلي ومنتخب مصر للطرد في المباراة الودية أمام منتخب الجزائر.

جاء ذلك في الدقيقة 27، إثر تدخل خطير منه على أحمد توبة.

وبعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو، عاد ليؤكد قراره الأول.

بذلك بات هاني أول لاعب يطرد ببطاقة حمراء مباشرة مع منتخب مصر منذ قرابة 13 عاما.

واقعة الطرد المباشرة الأخيرة ترجع إلى مباراة ودية أخرى أمام قطر في 16 ديسمبر 2010.

وخرج منها أحمد فتحي ظهير بيراميدز الحالي والأهلي والإسماعيلي السابق، ببطاقة حمراء إثر اشتباكه مع فابيو سيزار لاعب قطر.

وانتهت هذه المباراة بفوز قطر 2-1، بهدفي سيباستيان سوريا ووائل جمعة "هدف عكسي"، بينما سجل وليد سليمان هدف مصر الوحيد.

أما الطرد الأخير عموما فيرجع إلى مباراة الجابون في 5 سبتمبر 2021 ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث طُرد عمر جابر بالإنذار الثاني.

وكان منتخب مصر قد فاز على زامبيا بهدف دون رد في المباراة الأولى لمعسكره بالإمارات العربية المتحدة.

مصر منتخب مصر محمد هاني أحمد فتحي الجزائر
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