سكاي: بعد انسحاب جاسم بن حمد.. راتكليف يسعى لشراء أسهم في مانشستر يونايتد

يسعى جيم راتكليف رجل الأعمال لشراء 25% من مانشستر يونايتد بعد انهيار المفاوضات مع جاسم بن حمد.

وانهارت المفاوضات بين المستثمر القطري جاسم بن حمد وعائلة جليزر المالكة لمانشستر يونايتد من أجل الاستحواذ على جميع أسهم النادي.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن راتكليف يتجه لعرض مليار و300 مليون جنيه استرليني لشراء 25% من أسهم النادي الإنجليزي.

وتتوقع الشبكة أن هذه ستكون الخطوة الأولى من راتكليف من أجل شراء النادي بشكل كامل.

ولم يستقبل رجل الأعمال الإنجليزي رد عائلة جليزر بعد.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي في الشبكة ذاتها أن عرض المستثمر القطري كان يبلغ ثلاثة مليار و500 مليون دولار نقدا بالإضافة إلى تسوية جميع الديون الخاصة بالشياطين الحمر.

وبحسب رومانو أيضا، فقد رفض فريق رجل الأعمال القطري التعليق على انهيار المفاوضات مع عائلة جليزر، معتبرا إياها أمور سرية، ولكنه أكد انهيار المفاوضات.

وذكر موقع "ذا أثلتيك" من قبل أن عائلة جليزر قيمت النادي مقابل 8 مليار دولار وهذا لم يصل إليه القطريين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، ويعاني من تذبذب في الأداء والنتائج خلال الموسم الحالي.