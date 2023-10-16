دوري المحترفين - هاتريك حسام بركات في تعادل مثير.. خسارة أسوان وتعادل الحدود

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 19:44

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

تعادل حرس الحدود مع مكادي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المحترفين "القسم الثاني أ".

تقدم محمود السيد لمكادي وتعادل محمد القط لحرس الحدود.

وتغلب جمهورية شبين على أسوان بهدفين مقابل هدف.

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تقدم محمود صلاح لجمهورية شبين ثم أضاف طلبة محمد الهدف الثاني، بينما سجل أحمد كاستيلو هدف أسوان الوحيد.

وتم طرد مدرب أسوان حمدي حمدان خلال المباراة.

وفاز بترول أسيوط على النجوم بهدف دون رد سجله أحمد خالد.

بينما تعادل مصر للمقاصة مع بروكسي بنتيجة 3-3، حيث سجل حسام بركات هاتريك لبروكسي، وهو الثاني في دوري المحترفين هذا الموسم.

بينما سجل أحمد رأفت "هدفين" وكريم ببا للمقاصة.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة راية مع النصر للتعدين.

مصر للمقاصة دوري المحترفين حسام بركات
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