دعما لمصابي غزة.. مزاد خيري على قميص "زيزو"

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 19:33

كتب : FilGoal

زيزو يسجل ويحتفل بهدفه مع الزمالك ضد النصر

أعلنت هبة راشد المدير التنفيذي لمؤسسة مرسال الخيرية تبرع أحمد سيد "زيزو" بقميصه من أجل دعم مصابي قطاع غزة.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

وأشارت هبة إلى أن ثمن القميص سيذهب لصالح علاج المصابين من قطاع غزة بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي.

وقدم زيزو قميصه مع الزمالك لصالح المؤسسة، إذ وصل المزاد حتى الآن إلى مبلغ 16 ألف جنيه.

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وينتهي المزاد غدا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرا، إذ يمكنك المزايدة على القميص من خلال تعليق على المنشور التالي.

ويتعرض قطاع غزة لصف شديد لليوم التاسع على التوالي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق لزيزو وأن نشر أكثر من منشور عبر حساباته على التواصل الاجتماعي لدعم قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

الزمالك أحمد سيد زيزو قطاع غزة
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