بصاروخية قاتلة.. منتخب مصر الأولمبي يعود بالنتيجة ويفوز على أوزبكستان

حقق منتخب مصر الأولمبي على أوزبكستان بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية على ملعب الأخير.

سجل هدفي مصر في المباراة كل من زياد فرج وبلال مظهر عبد الرحمن.

الفوز كان هو الثاني لمصر في معسكر شهر أكتوبر الحالي بعد الفوز على الأردن في المباراة الماضية.

التشكيل

بدأ منتخب مصر بخط هجوم قاده أسامة فيصل ومحمود صابر.

أسامة فيصل يقود تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة أوزبكستان الأولمبي ✅ pic.twitter.com/pxQe5hp150 — FilGoal (@FilGoal) October 16, 2023

أحداث المباراة

تألق حمزة علاء في التصدي لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 22.

وفي الدقيقة الـ 26 أخطأ حسام عبد المجيد في التمرير واستغلها لاعب أوزبكستان وسجل الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني تعرض لاعب أوزبكستان محمدينوف للطرد بسبب تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله على أحمد عاطف.

وتعادل البديل بلال مظهر لمصر في الدقيقة الـ 73 مستغلا عرضية أرضية من أحمد نادر حواش ليضع الكرة مباشرة في الشباك.

وأضاف زياد فرج الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 90.

وكان منتخب مصر قد تأهل لأولمبياد باريس 2024 بعد الحصول على المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.