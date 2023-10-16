بصاروخية قاتلة.. منتخب مصر الأولمبي يعود بالنتيجة ويفوز على أوزبكستان

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 19:04

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي × روسيا

حقق منتخب مصر الأولمبي على أوزبكستان بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية على ملعب الأخير.

سجل هدفي مصر في المباراة كل من زياد فرج وبلال مظهر عبد الرحمن.

الفوز كان هو الثاني لمصر في معسكر شهر أكتوبر الحالي بعد الفوز على الأردن في المباراة الماضية.

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التشكيل

بدأ منتخب مصر بخط هجوم قاده أسامة فيصل ومحمود صابر.

أحداث المباراة

تألق حمزة علاء في التصدي لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 22.

وفي الدقيقة الـ 26 أخطأ حسام عبد المجيد في التمرير واستغلها لاعب أوزبكستان وسجل الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني تعرض لاعب أوزبكستان محمدينوف للطرد بسبب تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله على أحمد عاطف.

وتعادل البديل بلال مظهر لمصر في الدقيقة الـ 73 مستغلا عرضية أرضية من أحمد نادر حواش ليضع الكرة مباشرة في الشباك.

وأضاف زياد فرج الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 90.

وكان منتخب مصر قد تأهل لأولمبياد باريس 2024 بعد الحصول على المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

أوزبكستان منتخب مصر الأولمبي
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