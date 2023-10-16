آس: برشلونة ليس متفاجئا من تقليص عقوبة ناتشو

علق مصدر من برشلونة رفض ذكر اسمه على خلفية تخفيض عقوبة إيقاف ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد.

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم تخفيض عقوبة المدافع الإسباني بعد طرده أمام جيرونا من ثلاث مباريات إلى مباراتين.

وقال المصدر لصحيفة "آس" الإسبانية بسخرية: "هذه الأشياء لم تعد مفاجئة بالنسبة لنا".

وبذلك يمكن للاعب البالغ من العمر 33 عاما المشاركة في الكلاسيكو ضد برشلونة يوم 28 من الشهر الجاري، بعدما غاب عن لقاء أوساسونا وتأكد غيابه عن مباراة الملكي ضد إشبيلية السبت المقبل.

وتعرض ناتشو للطرد في مباراة ريال مدريد أمام جيرونا ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني وترتب على ذلك إيقافه ثلاث مباريات.

وشهد اللقاء الذي حسمه ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل، طرد مباشر لناتشو في الدقيقة 94 بعد تدخل قوي أمام بورتو لاعب جيرونا.

وقررت لجنة المسابقات الإسبانية إيقاف ناتشو لثلاث مباريات، قبل أن تقلص العقوبة لمباراتين.

وتم إيقاف ناتشو 3 مباريات لاستخدام اللعب الخطير والذي يسبب الضرر بالإضافة إلى غرامة 1050 يورو.

وتحدد العقوبة بناء على قوة التدخل والإصابة التي تعرض لها لاعب جيرونا والذي اضطر لمغادرة الملعب على نقالة ثم غادر الملعب بواسطة سيارة إسعاف.

وتمكن بورتو من التواجد في قائمة الفريق في مباراة قادش التي تلت ريال مدريد، ولذلك بسبب عدم الضرر الكبير حسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية فتم قرار تقليص عقوبة ناتشو.