مباشر مباراة ودية - مصر ضد الجزائر
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 18:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر الودية التي تقام في أبو ظبي.
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انطلاق المباراة
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مباشر مباراة ودية - مصر ضد الجزائر 24 دقيقة | منتخب مصر