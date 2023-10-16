مباشر مباراة ودية - مصر ضد الجزائر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر الودية التي تقام في أبو ظبي.

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انطلاق المباراة