سلة - مرعي: قائمة الأهلي أقوى من الزمالك.. ومواجهاتي مع أوجوستي من الثوابت

يرى أحمد مرعي مدرب فريق الزمالك لكرة السلة أن قائمة الأهلي تعد أقوى من قائمة فريقه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري بالبحرين يوم 20 أكتوبر المقبل.

وقال مرعي في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة: "المواجهة ستكون قوية ضد فريق قوي مثل النادي الأهلي، المباراة تعد بداية جيدة بالنسبة لنا مع بداية الموسم ونسعى أن يظهر بها الفريق في أفضل صورة".

وتابع "خضنا بطولة الدوحة الودية من أجل الاستعداد لمباراة السوبر رغم عدم وجود المحترف بجانب بعض اللاعبين، ولكن كان من المهم هو الاطمئنان على الصفقات الجديدة واللاعبين صغار السن في الفريق".

وواصل "نسعى ان نكون على قدر المسؤولية وقيمة قميص نادي الزمالك، مباراة كأس السوبر لها مقاييس مختلفة ونعتمد على حماس اللاعبين في المباراة، ونتمنى أن تكون المباراة بالكامل صورة مشرفة لكرة السلة المصرية".

وأردف "الأهلي لعب مباريات دولية تفيد الفريق وتزيد من خبرات وقوة اللاعبين، وهذه كانت أهمية مشاركتنا في بطولة الدوحة، رغم أنها لم تكن على نفس مستوى البطولات التي شارك فيها الأهلي".

وبالحديث عن صفقات نادي الزمالك الجديدة، قال: "الصفقات دورها استكمال النواقص الموجودة في الفريق مع الوضع في الاعتبار من هم اللاعبين المتاحين للتفاوض في سوق الانتقالات".

وأضاف "الصفقات لا تصنع فريق، هي تكمل النواقص الموجودة فقط داخل المنظومة، الصفقات الجديدة التي تعاقدنا معها في حالة انسجام تام مع اللاعبين، والفريق بالكامل جاهز للمباراة".

وتطرق المدير الفني لنادي الزمالك للحديث عن مواجهاته خارج الخطوط مع الإسباني أوجستي بوش مدرب الأهلي قائلًا "المواجهات بيننا من الثوابت في الفترة الأخيرة".

وواصل "البعض يتحدث عن الفائز والخاسر بيننا خلال المواجهات السابقة، ولكن المباريات الكبرى بين أندية مثل الزمالك والأهلي والاتحاد تعتمد على حالة اللاعبين قبل المباريات بجانب قائمة كل فريق".

وأتم "قائمة الأهلي في الوضع الحالي أقوى بكثير من قائمة نادي الزمالك، ولكن الاعتماد يكون على عمل المدربين من أجل تقليل الفوارق الموجودة بين كل قائمة مع التوفيق للاعبين في اللقاء".

وتسافر بعثة الزمالك إلى البحرين غدا الثلاثاء استعدادا لخوض المباراة.

ويشارك الزمالك في السوبر بصفته وصيف كأس مصر بينما يلعب الأهلي كبطل للدوري والكأس.