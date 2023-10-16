وكيل فاجيولي معترفا: اللاعب يدمن المراهنات

اعترف ماركو جيوردانو وكيل نيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس بإدمان موكله للمراهنات.

وحقق المدعي العام في مدينة تورينو مع لاعب الوسط الإيطالي وتحفظ على هاتفه بسبب إجراء عمليات مراهنات غير قانونية.

وانتقد والد اللاعب الإيطالي جيوردانو لصحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية قائلا: "لم يعلم أحد عن إدمان فاجيولي، ألوم من يدافع عن مصالح اللاعب -يقصد وكيله-".

وقال جيوردانو للصحيفة ذاتها: "موكلي كان بالفعل مدمنا للمراهنات عندما وقعت معه، أول شيء قلته له إن يجب عليه العلاج".

وتابع "نحن أكبر وكالة في العالم والروابط مع لاعبينا مستمرة دائما وشخصية".

وأنهى حديثه "فاجيولي مدمن على المراهنات وبالرغم من ذلك قررنا أن لا نتركه وحيدا، وحاولنا مساعدته بأي طريقة، لكن كان يتصرف بشكل مثالي معنا.

ويواجه فاجيولي خطر الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام مع غرامة مالية.

ويرى موقع "كالتشيو مريكاتو" الإيطالي أن اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سيعترف للمدعي العام بإجراء عمليات مقامرة ومراهنات غير قانونية، لأن حسب القانون فإقرار ارتكاب الخطأ يؤدي إلى خفض العقوبة إلى النصف.

ومن الممكن أن يتعرض ليوناردو بونوتشي مدافع يونيو برلين الألماني وزميل فاجيولي في الموسم الماضي في يوفنتوس للإيقاف أيضا.

وكشفت الصحيفة ذاتها أن المدافع الإيطالي كان على علم بعمليات المراهانات والمقامرة التي كان يجريها فاجيولي.

وينص القانون أن يجب على أي شخص أن يبلغ المدعي العام عندما يعلم أن زميل له يجري عمليات مراهنات أو على وشك القيام بها حتى.