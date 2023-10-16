تشكيل الجزائر - محرز أساسي ضد مصر.. وبن رحمة يقود الهجوم
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 18:06
كتب : FilGoal
دفع جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بالقوة الضاربة لفريقه في مواجهة مصر.
ويلعب منتخب مصر ضد الجزائر في المباراة الودية التي تقام في أبو ظبي بالإمارات.
ويقود رياض محرز نجم أهلي جدة السعودي هجوم منتخب الجزائر، كذلك يشارك سعيد بن رحمة لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي بشكل أساسي.
وجاء تشكيل الجزائر كالآتي:
المرمى: أنتوني مانديرا
الدفاع: يوسف عطال – عيسى ميندي – أحمد توبة – رامي بنسبعيني
الوسط: سفيان فيجولي – رامز زروقي – رياض محرز
الهجوم: سعيد بن رحمة – فارس شايبي – أمين جويري
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