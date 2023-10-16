تشكيل منتخب مصر - محمد صلاح يقود الهجوم.. وزيزو أساسي أمام الجزائر

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 17:33

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر - محمد صلاح

يقود محمد صلاح نجم ليفربول هجوم منتخب مصر في مواجهة الجزائر الودية.

ويلعب منتخب مصر ضد الجزائر في المباراة الودية التي تقام في أبو ظبي بالإمارات.

ودفع روي فيترويا المدير الفني لمنتخب مصر بـ أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك في التشكيل الأساسي.

أخبار متعلقة:
شكوك حول مشاركة ثنائي الجزائر أمام مصر مران منتخب مصر - ظهور حجازي في ختام الاستعداد لمواجهة الجزائر مصطفى محمد: مباراة الجزائر قمة عربية.. وهذا هو الأهم للاعب كرة القدم

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – علي جبر – محمد حمدي

الوسط: حمدي فتحي – محمد النني – زيزو

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه

وكان منتخب مصر فاز في المباراة الودية السابقة على زامبيا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي في الدقيقة الأخيرة.

محمد صلاح منتخب مصر زيزو منتخب الجزائر
نرشح لكم
استراحة بالفيديو - مصر الأولمبي (0)-(1) أوزبكستان.. نهاية الشوط الأول تشكيل مصر الأولمبي - تغييران لميكالي أمام أوزبكستان وديا الهلال الأحمر يوجه الشكر لمحمد صلاح على تبرعه لـ فلسطين شكوك حول مشاركة ثنائي الجزائر أمام مصر رئيس الهلال الأحمر المصري يؤكد انفراد في الجول: تبرع صلاح لـ فلسطين ليس غريبا مران منتخب مصر - ظهور حجازي في ختام الاستعداد لمواجهة الجزائر ‎خبر في الجول - صلاح يتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة بالتبرع إلى الهلال الأحمر المصري تفوق طفيف للأخضر.. تاريخ مواجهات مصر والجزائر
أخر الأخبار
تشكيل منتخب مصر - محمد صلاح يقود الهجوم.. وزيزو أساسي أمام الجزائر 23 دقيقة | منتخب مصر
قرطبة يعلن العثور على جثة لاعبه الشاب بعد أيام من اختفائه 36 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة بالفيديو - مصر الأولمبي (0)-(1) أوزبكستان.. نهاية الشوط الأول ساعة | منتخب مصر
ريال مدريد يستعيد ناتشو قبل الكلاسيكو ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل مصر الأولمبي - تغييران لميكالي أمام أوزبكستان وديا ساعة | منتخب مصر
إيجالو: مواجهتي مع حجازي كانت أشبه بالمصارعة ساعة | السعودية
تأكيد استمرار رفع الأثقال في أولمبياد 2028 ساعة | رياضات أخرى
الهلال الأحمر يوجه الشكر لمحمد صلاح على تبرعه لـ فلسطين 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة