تشكيل منتخب مصر - محمد صلاح يقود الهجوم.. وزيزو أساسي أمام الجزائر
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 17:33
كتب : أحمد الخولي
يقود محمد صلاح نجم ليفربول هجوم منتخب مصر في مواجهة الجزائر الودية.
ويلعب منتخب مصر ضد الجزائر في المباراة الودية التي تقام في أبو ظبي بالإمارات.
ودفع روي فيترويا المدير الفني لمنتخب مصر بـ أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك في التشكيل الأساسي.
وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:
المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – علي جبر – محمد حمدي
الوسط: حمدي فتحي – محمد النني – زيزو
الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه
وكان منتخب مصر فاز في المباراة الودية السابقة على زامبيا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي في الدقيقة الأخيرة.
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