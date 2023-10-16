قرطبة يعلن العثور على جثة لاعبه الشاب بعد أيام من اختفائه

أعلن نادي قرطبة الإسباني يوم الاثنين العثور على جثة لاعبه الشاب ألفارو بريتو لوبيز ميتا.

اللاعب المولود عام 2005 اختفى منذ يوم الخميس الماضي.

وذكر النادي وقتها أن اللاعب مختفي عن الأنظار منذ وجوده في إشبيلية صباح الخميس.

ونشر نادي قرطبة صورة اللاعب وأوضح شكل الملابس التي كان يرتديها، وطلب ممن لديه معلومات عنه إبلاغ الشرطة.

فيما ذكرت تقارير إسبانية أن اللاعب تعرض لعملية خطف.

وكشفت التحريات أن الرسالة الأخيرة التي أرسلها ألفارو لوالديه عبر تطبيق واتساب كانت في السابعة صباح الخميس وقال فيها "أنا ذاهب إلى محطة الحافلات"، قبل أن ينفذ شحن بطارية هاتفه.

ورفعت فرق النادي المختلفة في الأيام الأخيرة لافتات كتب عليها "ألفارو.. عد قريبا نحن بانتظارك".

قبل أن يعلن النادي يوم الاثنين العثور على جثة اللاعب البالغ من العمر 18 عاما.

كما أعلن النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإسباني إلغاء كل التدريبات والنشاطات يوم الاثنين.

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