استراحة بالفيديو - مصر الأولمبي (0)-(1) أوزبكستان.. نهاية الشوط الأول

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 16:55

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي × روسيا

يحل منتخب مصر الأولمبي ضيفا على أوزبكستان في مباراة ودية تقام في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وكان المنتخب المصري الأولمبي قد تغلب على الأردن وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في القاهرة.

تأتي هذه المباريات ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي لخوض دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس الصيف المقبل.

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نهاية الشوط الأول

ق26.جول أول لأوزباكستان بعد خطأ فادح من حسام عبد المجيد في تمرير الكرة.

ق22. حمزة علاء يتألق في التصدي لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة

منتخب مصر الأولمبي أوزبكستان مباراة ودية
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