استراحة بالفيديو - مصر الأولمبي (0)-(1) أوزبكستان.. نهاية الشوط الأول
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 16:55
كتب : FilGoal
يحل منتخب مصر الأولمبي ضيفا على أوزبكستان في مباراة ودية تقام في العاصمة الأوزبكية طشقند.
وكان المنتخب المصري الأولمبي قد تغلب على الأردن وديا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في القاهرة.
تأتي هذه المباريات ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي لخوض دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس الصيف المقبل.
---------------
نهاية الشوط الأول
ق26.جول أول لأوزباكستان بعد خطأ فادح من حسام عبد المجيد في تمرير الكرة.
ق22. حمزة علاء يتألق في التصدي لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تشكيل منتخب مصر - محمد صلاح يقود الهجوم.. وزيزو أساسي أمام الجزائر تشكيل مصر الأولمبي - تغييران لميكالي أمام أوزبكستان وديا الهلال الأحمر يوجه الشكر لمحمد صلاح على تبرعه لـ فلسطين شكوك حول مشاركة ثنائي الجزائر أمام مصر رئيس الهلال الأحمر المصري يؤكد انفراد في الجول: تبرع صلاح لـ فلسطين ليس غريبا مران منتخب مصر - ظهور حجازي في ختام الاستعداد لمواجهة الجزائر خبر في الجول - صلاح يتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة بالتبرع إلى الهلال الأحمر المصري تفوق طفيف للأخضر.. تاريخ مواجهات مصر والجزائر