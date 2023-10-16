ريال مدريد يستعيد ناتشو قبل الكلاسيكو

أصبح ناتشو فيرنانديز متاحا للمشاركة في كلاسيكو الدوري الإسباني هذا الشهر بعد تخفيض عقوبة إيقافه.

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم تخفيض عقوبة ناتشو مدافع ريال مدريد بعد طرده أمام جيرونا من 3 مباريات إلى مباراتين.

وبذلك يمكنه المشاركة في الكلاسيكو ضد برشلونة أواخر هذا الشهر، بعدما غاب عن لقاء أوساسونا وتأكد غيابه عن مباراة الملكي ضد إشبيلية السبت المقبل.

وتعرض ناتشو للطرد في مباراة ريال مدريد أمام جيرونا ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني وترتب على ذلك إيقافه ثلاث مباريات.

وشهد اللقاء الذي حسمه ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل، طرد مباشر لناتشو في الدقيقة 94 بعد تدخل قوي أمام بورتو لاعب جيرونا.

وقررت لجنة المسابقات الإسبانية إيقاف ناتشو لثلاث مباريات، قبل أن تقلص العقوبة لمباراتين.

وتم إيقاف ناتشو 3 مباريات لاستخدام اللعب الخطير والذي يسبب الضرر بالإضافة إلا غرامة 1050 يورو.

وتحدد العقوبة بناء على قوة التدخل والإصابة التي تعرض لها لاعب جيرونا والذي اضطر لمغادرة الملعب على نقالة ثم غادر الملعب بواسطة سيارة إسعاف.

وبذلك تأكد غياب ناتشو عن مواجهات أوساسونا وإشبيلية وبرشلونة على الترتيب.