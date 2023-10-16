تشكيل مصر الأولمبي - تغييران لميكالي أمام أوزبكستان وديا

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 16:18

كتب : FilGoal

مصر الأولمبي × روسيا

أجرى روجير ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي تغييرين على التشكيل الأساسي لمصر.

ودفع ميكالي بالثنائي أحمد فوزي وأحمد عاطف "قطة" بدلا من محمود جهاد ومصطفى سعد.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام أوزبكستان وديا في ثاني لقاءات الفريق الودية في أكتوبر الجاري.

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وتغلب منتخب مصر الأولمبي في مباراته الودية الأولى على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد باللقاء الذي أقيم في مصر.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - عمر فايد – حسام عبد المجيد – محمد حمدي

الوسط: محمد شحاتة –علي زعزع – أحمد فوزي

الهجوم: أحمد عاطف "قطة" – أسامة فيصل – محمود صابر

وعلى دكة البدلاء: محمد أحمد "سيحا" – علي الجابر – محمود جهاد - عربي بدر - محمد طارق - بلال مظهر - محمد سعد - محمد أشرف - زياد فرج - أحمد سيد عبد النبي - أحمد نادر حواش.

وتأهل منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024 بعدما حل ثانيا في أمم إفريقيا تحت 23 عاما خلف المغرب.

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