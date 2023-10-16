إيجالو: مواجهتي مع حجازي كانت أشبه بالمصارعة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 16:12

كتب : FilGoal

أحمد حجازي قائد الاتحاد السعودي

تحدث النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الوحدة السعودي عن مواجهاته السابقة بأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة ووصفها بالمصارعة.

إيجالو كان يلعب في صفوف الشباب والهلال قبل انتقاله هذا الموسم إلى الوحدة.

وقال إيجالو لقناة SBC السعودية: "أحمد حجازي وعلي البليهي هما أفضل من واجهتهما في الدوري السعودي".

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وأضاف "مواجهتي معهما كانت أشبه بالمصارعة".

وتابع "البليهي صديقي المجنون، وكنت أعاني منه قبل أن انتقل إلى الهلال".

خلال فترة الانتقالات الصيفية، أعلن نادي الوحدة السعودي ضم أودوين إيجالو مهاجم الهلال السابق في صفقة انتقال حر.

وكان الهلال قد أبلغ إيجالو برحيله عقب نهاية الموسم الماضي ليصبح لاعبا حرا.

وكشف نادي الوحدة السعودي ضم إيجالو مهاجم منتخب نيجيريا لتستمر تجربته في السعودية.

وكان إيجالو قد انضم إلى الدوري السعودي لأول مرة في يناير 2021 قادما من الدوري الصيني.

وبعد عام انتقل المهاجم النيجيري إلى الهلال.

وتعاقدت إدارة الهلال مع إيجالو نهاية يناير 2022 خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من نادي الشباب بعد شراء عقده.

ونال إيجالو لقب هداف الدوري بتسجيله 21 هدفا أسهم بها في تتويج الهلال بلقب الدوري النسخة قبل الماضية، والموسم الماضي احتل المركز الثالث بين الهدافين برصيد 19 هدفا.

وخلال مسيرته مع الهلال لمدة موسم ونصف، توج المهاجم النيجيري ببطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وسبق لإيجالو اللعب في دوريات إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا قبل أن ينتقل إلى الدوري الصيني.

وكانت أندية مانشستر يونايتد وواتفورد وأودينيزي وغرناطة أبرز الأندية التي لعب لها إيجالو خلال مسيرته.

أحمد حجازي أوديون إيجالو الوحدة الدوري السعودي
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