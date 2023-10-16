تأكيد استمرار رفع الأثقال في أولمبياد 2028

حسمت اللجنة الأولمبية الدولية قرارها باستمرار رياضة رفع الأثقال في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويأتي ذلك بعد مخاوف من استبعادها بسبب أزمات المنشطات الأخيرة.

وكانت هناك توصية بالفعل منذ العام الماضي باستبعاد رياضة رفع الأثقال بسبب أزمات المنشطات المتتالية خلال السنوات الأخيرة.

وأوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية بإدراج رفع الأثقال واستمرار الرياضة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بعد جلسة التصويت.

وأشار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في بيان رسمي إلى ثقتهم في استمرار الرياضة من قبل التصويت بسبب حجم العمل الذي تم خلال الفترة الماضية لتدارك أخطاء السنوات الماضية.

ويعتبر الاتحاد الدولي للأثقال أن تلك الخطوة هي الأولى ويجب أن يستمر في إثبات تطوره ومسؤولياته في بيئة رياضية تنافسية للغاية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد وافقت بتصويت أعضائها ضمن اجتماع المكتب التنفيذي، على توصية اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بإدراج عدة رياضات بينها الاسكواش.

وينضم الاسكواش للمرة الأولى إلى المنافسات الأولمبية في التاريخ.

وبذلك تم إضافة رياضات الاسكواش والكريكيت والبيسبول ولكروس وكرة القدم العلم لأولمبياد 2028.

ويحق لكل مدينة منظمة للبطولة التوصية بدخول ألعاب جديدة بشكل استثنائي لتلك النسخة.

وتستعد لوس أنجلوس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1984 و1932.

وتقام الدورة المقبلة في باريس في شهر يوليو من عام 2024.

ويهيمن أبطال مصر على منافسات الاسكواش الدولية على مستوى الرجال والسيدات خلال الفترة الأخيرة.