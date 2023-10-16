رئيس الاتحاد المصري للاسكواش لـ في الجول: سنكون مخطئين إذا شعرنا بضمان ذهبية الأولمبياد

يرفض عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش الإفراط في ثقة ضمان ذهبية أولمبياد 2028 بعدما تم إدراج اللعبة رسميا في المنافسات.

ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية بصورة رسمية على إدراج خمس رياضات أولمبية جديدة في لوس أنجلوس 2028 من بينهم الاسكواش. (تفاصيل من هنا)

وقال عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري لـ FilGoal.com: "إدراج الاسكواش كلعبة أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية 2028 أمر رائع، كان هناك رفض لاتخاذ هذا القرار سابقا لأن اللجنة الأولمبية الدولية كان لديها اشتراطات تتعلق بقوانين الاسكواش وشكل الكرة والألوان المستخدمة في اللعبة".

وأوضح "القرار يجعل لعبة الاسكواش أولمبية في نسخة عام 2028 فقط، وبعد ذلك سيتم تقييم تواجد اللعبة من جديد، لذلك يجب أن تشارك اللعبة بنجاح ويتم إثبات وجودها ثم ننتظر القرار الجديد بعد أولمبياد 2028".

وكشف خليفة "لم يتم إعلامنا بنظام التأهل للأولمبياد حتى الآن، وكذلك لم يصل لنا ما يفيد بعدد الميداليات المتاحة للعبة في النسخة المقبلة".

وتابع "نتمنى تحقيق أكثر من ميدالية ذهبية لكن هذا القرار سيزيد اهتمام الدول الأخرى باللعبة بكل تأكيد".

وشدد رئيس الاتحاد المصري للاسكواش "سنكون مخطئين إذا انتابنا شعور بضمان تحقيق ميدالية ذهبية في الأولمبياد، يجب علينا الاستعداد بكل كبير جدا جدا لنستطيع تحقيق أقصى ما يمكن".

واختتم عاصم خليفة تصريحاته "اللاعبون منقسمون حول إدراج الاسكواش كلعبة أولمبية، فبعضهم يرى أنه سيكون له دور كبير والآخر يرى أنه لن يكون له نفس الدور بسبب اهتمام الدول الاخرى باللعبة وإمكانية تفوقهم علينا بسبب الإمكانيات المتوفرة لديهم، وهو تحفظ مشروع، وكل منهم له وجهة نظر، فهم أجيال مختلفة".

وافقت اللجنة الأولمبية الدولية بتصويت أعضائها ضمن اجتماع المكتب التنفيذي، على توصية اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بإدراج عدة رياضات بينها الاسكواش.

وينضم الاسكواش للمرة الأولى إلى المنافسات الأولمبية في التاريخ.