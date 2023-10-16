رئيس الاتحاد المصري للاسكواش لـ في الجول: سنكون مخطئين إذا شعرنا بضمان ذهبية الأولمبياد

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 14:27

كتب : حسام أحمد

اسكواش - لوس أنجلوس

يرفض عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش الإفراط في ثقة ضمان ذهبية أولمبياد 2028 بعدما تم إدراج اللعبة رسميا في المنافسات.

ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية بصورة رسمية على إدراج خمس رياضات أولمبية جديدة في لوس أنجلوس 2028 من بينهم الاسكواش. (تفاصيل من هنا)

وقال عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري لـ FilGoal.com: "إدراج الاسكواش كلعبة أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية 2028 أمر رائع، كان هناك رفض لاتخاذ هذا القرار سابقا لأن اللجنة الأولمبية الدولية كان لديها اشتراطات تتعلق بقوانين الاسكواش وشكل الكرة والألوان المستخدمة في اللعبة".

أخبار متعلقة:
اسكواش - إضافة إنجاز جديد.. نور الشربيني تتوج بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الأولى اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة اسكواش - عودة نور الطيب لأفضل خمسة مراكز عالميا.. واستمرار تصدر علي فرج اسكواش - وادي دجلة يعلن ضم نور الطيب

وأوضح "القرار يجعل لعبة الاسكواش أولمبية في نسخة عام 2028 فقط، وبعد ذلك سيتم تقييم تواجد اللعبة من جديد، لذلك يجب أن تشارك اللعبة بنجاح ويتم إثبات وجودها ثم ننتظر القرار الجديد بعد أولمبياد 2028".

وكشف خليفة "لم يتم إعلامنا بنظام التأهل للأولمبياد حتى الآن، وكذلك لم يصل لنا ما يفيد بعدد الميداليات المتاحة للعبة في النسخة المقبلة".

وتابع "نتمنى تحقيق أكثر من ميدالية ذهبية لكن هذا القرار سيزيد اهتمام الدول الأخرى باللعبة بكل تأكيد".

وشدد رئيس الاتحاد المصري للاسكواش "سنكون مخطئين إذا انتابنا شعور بضمان تحقيق ميدالية ذهبية في الأولمبياد، يجب علينا الاستعداد بكل كبير جدا جدا لنستطيع تحقيق أقصى ما يمكن".

واختتم عاصم خليفة تصريحاته "اللاعبون منقسمون حول إدراج الاسكواش كلعبة أولمبية، فبعضهم يرى أنه سيكون له دور كبير والآخر يرى أنه لن يكون له نفس الدور بسبب اهتمام الدول الاخرى باللعبة وإمكانية تفوقهم علينا بسبب الإمكانيات المتوفرة لديهم، وهو تحفظ مشروع، وكل منهم له وجهة نظر، فهم أجيال مختلفة".

وافقت اللجنة الأولمبية الدولية بتصويت أعضائها ضمن اجتماع المكتب التنفيذي، على توصية اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بإدراج عدة رياضات بينها الاسكواش.

وينضم الاسكواش للمرة الأولى إلى المنافسات الأولمبية في التاريخ.

وبذلك تم إضافة رياضات الاسكواش والكريكيت والبيسبول ولكروس وكرة القدم العلم لأولمبياد 2028.

ويحق لكل مدينة منظمة للبطولة التوصية بدخول ألعاب جديدة بشكل استثنائي لتلك النسخة.

وتستعد لوس أنجلوس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1984 و1932.

وتقام الدورة المقبلة في باريس في شهر يوليو من عام 2024.

ويهيمن أبطال مصر على منافسات الاسكواش الدولية على مستوى الرجال والسيدات خلال الفترة الأخيرة.

ويستعرض لكم FilGoal.com سن أبرز لاعبي الجيل الحالي خلال أولمبياد لوس أنجلوس في 2028:

- أمينة عرفي (21 عاما)

- مصطفى عسل (27 عاما)

- هانيا الحمامي (28 عاما)

- نوران جوهر (31 عاما)

- نور الشربيني (32 عاما)

- نور الطيب (35 عاما)

- علي فرج (36 عاما)

- كريم عبد الجواد (37 عاما)

- طارق مؤمن (40 عاما)

اسكواش أولمبياد 2028 عاصم خليفة
نرشح لكم
تأكيد استمرار رفع الأثقال في أولمبياد 2028 كرة يد - للمرة الثانية.. إصابة أحمد هشام دودو بقطع في الرباط الصليبي رغم التتويج.. اتحاد السباحة الدولي يحذف صور عبد الرحمن سامح عقب دعم فلسطين الحلم أصبح حقيقة.. إدراج الاسكواش ضمن منافسات أولمبياد 2028 كرة يد - إصابة دودو في الركبة خلال مواجهة نيم بالدوري الفرنسي سباحة - عبد الرحمن سامح بعد الذهبية: لا يمكنني الاحتفال وأخوتي يُقتلوا يوميا في فلسطين كرة يد - بمشاركة الزمالك.. تغيير موعد السوبر المصري السعودي اسكواش - إضافة إنجاز جديد.. نور الشربيني تتوج بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الأولى
أخر الأخبار
آس: برشلونة ليس متفاجئا من تقليص عقوبة ناتشو 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
بصاروخية قاتلة.. منتخب مصر الأولمبي يعود بالنتيجة ويفوز على أوزبكستان 5 دقيقة | منتخب مصر
مباشر مباراة ودية - مصر (0)-(0) الجزائر.. خطورة خضراء مبكرة 40 دقيقة | منتخب مصر
سلة - مرعي: قائمة الأهلي أقوى من الزمالك.. ومواجهاتي مع أوجوستي من الثوابت 44 دقيقة | كرة سلة
وكيل فاجيولي معترفا: اللاعب يدمن المراهنات 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الجزائر - محرز أساسي ضد مصر.. وبن رحمة يقود الهجوم ساعة | منتخب مصر
تشكيل منتخب مصر - محمد صلاح يقود الهجوم.. وزيزو أساسي أمام الجزائر ساعة | منتخب مصر
قرطبة يعلن العثور على جثة لاعبه الشاب بعد أيام من اختفائه ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة