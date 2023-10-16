أس: أردا جولير قد يظهر مع ريال مدريد لأول مرة أمام إشبيلية

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 13:48

كتب : FilGoal

أردا جولر

قد يظهر أردا جولير مع ريال مدريد لأول مرة الأسبوع المقبل أمام إشبيلية، حسب جريدة أس.

قبل 3 أسابيع من الآن، خاض جولر أول مران جماعي مع ريال مدريد بعد غياب دام نحو شهرين، لكنه أصيب من جديد.

وذكرت جريدة أس يوم الاثنين أن اللاعب التركي لم يعد يعاني من الألم وسيعود إلى تدريبات الفريق هذا الأسبوع.

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وأوضح التقرير أن مباراة إشبيلية يوم السبت قد تكون الأولى لجولير بقميص ريال مدريد.

بعد ظهور اللاعب الشاب في تدريب ريال مدريد لأول مرة منذ إصابته في أواخر يوليو الماضي، ذكر النادي الملكي بعدها في بيان: "بعد الفحوصات التي خضع لها أردا جولير، تم تشخيص إصابته في عضلة الفخذ اليسرى".

وأضاف البيان "سنراقب تطورات حالته في الأيام المقبلة".

وأوضحت تقارير إسبانية عديدة أن أردا جولير أصيب في اللعبة الأخيرة قبل نهاية المران.

وانضم اللاعب التركي لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من فنربخشة بعد صراع مع غريمه برشلونة.

ولم يشارك جولر مع ريال مدريد في أي مباراة منذ الانضمام للفريق بسبب الإصابة.

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