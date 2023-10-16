شكوك حول مشاركة ثنائي الجزائر أمام مصر

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة بدر الدين بوعناني ويوسف عطال ثنائي منتخب الجزائر أمام مصر يوم الاثنين.

ويلعب الفراعنة مع الخضر الودية الأخيرة في فترة التوقف الدولي على ملعب هزاع بن زايد.

وشهد تدريب منتخب الجزائر مساء الأحد تعرض المهاجم بدر الدين بوعناني لِإصابة في الفخذ، بينما غادر زميله المدافع يوسف عطال التدريب قبل نهايته، وفقا لجريدة الشروق الجزائرية.

ولم يصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم أي توضيح بشأن إصابة الثنائي قبل مواجهة مصر.

إلى ذلك، ذكر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن الطاقم الإماراتي بقيادة يحيى الملا سيقود المباراة.

ويعاونه كل من محمد أحمد يوسف وحسن المهري كمساعدين، وأحمد عيسى درويش كحكم رابع.

ويقود تقنية حكم الفيديو المساعد كل من محمد عبيد خادم وجاسم عبد الله.

وفاز منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي يوم الخميس.

فيما اكتسح المنتخب الجزائري ضيفه منتخب كاب فيردي بنتيجة 5-1 وديا في قسنطينة يوم الخميس.

وسبق والتقى منتخب مصر بالجزائر 25 مرة فاز الفراعنة 7 مرات مقابل 9 انتصارات لمحاربي الصحراء.

فيما سيطر التعادل على المواجهة 9 مرات.

وكانت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين في كأس العرب التي أقيمت في ديسمبر 2021 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله آنذاك.

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