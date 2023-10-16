كرة يد - للمرة الثانية.. إصابة أحمد هشام دودو بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 12:55

كتب : محمد سمير

أحمد هشام دودو

تعرض أحمد هشام دودو لاعب مونبيليه الفرنسي ومنتخب مصر لكرة اليد لقطع في الرباط الصليبي.

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يتعرض فيها دودو للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعدما أصيب في نوفمبر 2021.

وجاءت إصابة دودو خلال مواجهة مونبيليه لفريق نيم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

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ويلعب لنيم الثنائي المصري محمد سند ومهاب سعيد، وانتهى اللقاء بفوز مونبيليه بنتيجة 25-23.

وبذلك تأكد غياب دودو عن بطولة أمم إفريقيا المقرر لها في يناير المقبل.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أمم إفريقيا في يناير المقبل بمصر، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ويأمل دودو في اللحاق بأولمبياد باريس حال حسم منتخب مصر مشاركته.

ومن المتوقع غياب نجم منتخب مصر عن باقي مباريات مونبيليه هذا الموسم.

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