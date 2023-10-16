هندرسون يعلق على صافرات استهجان جماهير إنجلترا ضده

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 12:11

كتب : FilGoal

هندرسون - إنجلترا - السويد

تحدث جوردن هندرسون قائد الاتفاق السعودي ومنتخب إنجلترا عن صافرات الاستهجان التي أطلقت ضده في مباراة أستراليا الودية.

وارتدى هندرسون شارة قيادة الإنجليز في المباراة الودية التي جمعتهم بأستراليا على ملعب ويمبلي، لكن صافرات الاستهجان طالته من الجماهير الإنجليزية.

وقال هندرسون تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس: "صافرات استهجان جماهير إنجلترا ضدي؟ لن يغير ذلك من أنا وماذا أقدم لمنتخب بلادي، أبذل قصارى جهدي في كل مرة ألعب فيها للمنتخب".

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وأضاف "لكل شخص رأيه الخاص، أنا أحب اللعب لمنتخب إنجلترا، لقد فعلت ذلك منذ سنوات عديدة، ولهذا السبب ما زلت هنا. ما زلت أرغب في اللعب لإنجلترا لأطول فترة ممكنة وتقديم كل شيء للفريق ولبلدي".

وتابع قائد ليفربول السابق "حمل شارة قيادة الفريق يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي".

وأكمل "ليس أمرًا لطيفًا أن تطلق الجماهير صيحات الاستهجان ضدك. لكن الناس لديهم آرائهم الخاصة".

وواصل "قد يكون ذلك بسبب انتقالي إلى السعودية؟ إذا أراد الناس إطلاق صيحات الاستهجان بسبب لعبي في بلد آخر، فلا بأس. كما قلت، سيكون لكل شخص رأيه".

وشدد "لقد تحدثت في الماضي عن أسباب الانتقال إلى الدوري السعودي. وسواء صدقنا الناس أم لا فهذا أمر متروك لهم".

وأتم "بالطبع إنه أمر مخيب للآمال، لكنه لن يغير ما أفعله مع منتخب إنجلترا. أريد مواصلة اللعب دوليا ومواصلة القتال ومساعدة الفريق".

وفاز منتخب إنجلترا على نظيره أستراليا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما المقامة على ملعب ويمبلي.

وسجل أولي واتكينس هدف منتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة 57 من صناعة جاك جريليش.

وسدد جريليش الكرة من اللمسة الأولى في اتجاه المرمى ولكن تدخل فيها واتكينس ولمسها قبل دخولها للمرمى لتحتسب له.

وسيلتقي منتخب إنجلترا يوم الثلاثاء مع إيطاليا ضمن تصفيات يورو 2024.

ويحتاج الأسود الثلاثة للفوز من أجل حسم بطاقة التأهل المباشر للبطولة التي ستقام في ألمانيا.

إنجلترا الاتفاق جوردن هندرسون
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