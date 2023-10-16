"ليس بالضرورة من يدعم فلسطين أن يكون مسلما" رسالة هاني رمزي إلى غزة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 12:11

كتب : FilGoal

هاني رمزي - مصر - جنوب إفريقيا

وجه هاني رمزي قائد منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق رسالة إلى أهل غزة بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.

وأعلن هاني رمزي دعمه وتضامنه الكامل مع فلسطين وتمنى تقديم أي نوع من أنواع الدعم لهم.

وافتتح هاني رمزي رسالته لأهل فلسطين قائلا: "ليس بالضرورة من يدعم فلسطين أن يكون مسلما، بل إنسانا".

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وقال رمزي عبر حسابه على تويتر: "إخوتي وأهلي في فلسطين أود أن أعبر لكم عن دعمي وتضامني الكامل معكم في هذه الأوقات الصعبة".

وأضاف "أدرك تماما التحديات الكبيرة التي تواجهونها يوميا وأتمنى أن أقدم لكم القليل من الدعم بالتوجه إلى الهلال الأحمر للتبرع بدمي وما يمكن أن يساعدكم في هذه الأيام الصعبة".

وشدد "هذا أقل ما يمكن تقديمه لما تقدمونه من معاناة وآلام للحصول على أبسط حقوقكم الإنسانية وهو العيش بكرامة في أرضكم وموطنكم".

وتابع رمزي "لطالما أظهرتم القوة والمثابرة والصمود على مر الأزمنة في ظل تجاهل وكبرياء باطل بمن يسمونه العالم المتحضر".

واختتم رسالته "أنا معكم وبلدي مصر الغالية في ضهركم وهي حائط الصد المنيع بإذن الله في عدم تصفية قضيتكم ومنع الخطة الشيطانية بتهجير شعب وسلب أراضيه، رحم الله شهدائكم أبنائكم وشبابكم ورجالكم ونسائكم".

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