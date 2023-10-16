رغم التتويج.. اتحاد السباحة الدولي يحذف صور عبد الرحمن سامح عقب دعم فلسطين

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 11:32

كتب : FilGoal

عبد الرحمن سامح - سباحة

حذف الاتحاد الدولي للألعاب المائية، صور البطل المصري عبد الرحمن سامح والمتوج بميدالية ذهبية في كأس العالم باليونان.

وحقق سامح ذهبية سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 23:04 ثانية.

ونشر الاتحاد الدولي صور كافة المتوجين في مختلف المنافسات باستثناء عبد الرحمن.

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ويأتي ذلك بعد كلمة السباح المصري عقب التتويج والتي كانت داعمة للقضية الفلسطينية.

وقال سامح عقب الفوز: "لا يمكنني الاحتفال بالتتويج بالميدالية الذهبية وأخوتي يتم قتلهم يوميا في فلسطين".

وأتم "تمت مهاجمتي طوال الأسبوع بسبب دعمي لأخوتي هناك ولكني سأستمر في ذلك".

وحقق سامح أول ميدالية ذهبية له في بطولة كأس العالم للسباحة.

وسبق أن حقق سامح البالغ 20 عاما الميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب 2019 في بيونيس آيرس بالأرجنتين.

سباحة عبد الرحمن سامح كأس العالم للسباحة
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