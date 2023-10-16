مواعيد مباريات الإثنين 16 أكتوبر 2023.. مصر ضد الجزائر وتصفيات أمم أوروبا

يخوض منتخب مصر آخر مبارياته في التوقف الدولي لشهر أكتوبر بمواجهة الجزائر.

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مباريات ودية

يلعب منتخب مصر أمام الجزائر في تمام السابعة مساء على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وتعتبر تلك ثاني مباريات المنتخب الودية بعد الفوز على زامبيا بهدف دون مقابل على نفس الملعب.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

أما المنتخب الأولمبي فيحل ضيفا على أوزبكستان في تمام الخامسة مساء.

تصفيات أمم أوروبا

تتواصل منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024 بسبع مواجهات جديدة.

ويحل منتخب البرتغال ضيفا على البوسنة والهرسك في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف منتخب اليونان، نظيره هولندا في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويستضيف منتخب بلجيكا نظيره السويد في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

دوري المحترفين

تستأنف مباريات دوري المحترفين المصري (القسم الثاني أ) بإقامة خمس مواجهات.

وتقام أربع مباريات في تمام الرابعة عصرا، بينما يواجه راية فريق النصر للتعدين في السادسة والنصف مساء.

أما الساعة الرابعة فيلعب مصر للمقاصة أمام بروكسي، وبترول أسيوط ضد النجوم، وأسوان أمام جمهورية شبين، وأخيرا مكادي أمام حرس الحدود.