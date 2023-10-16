رئيس بلدية المحلة: مبادلة أكيم مقابل سامسون مع الزمالك؟ "خليه قاعد أحسن"

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 00:44

كتب : FilGoal

فيبو أكيم - بلدية المحلة

تحدث مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة عن سير الموسم وحقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم نجم الفريق فيبو أكيم.

وقال الشامي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الجهد المبذول من الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف واضح وشخصية الفريق تظهر، ولكن التوقفات المتكررة في الدوري تزيد الأمور صعوبة".

وعن اهتمام الأهلي والزمالك بضم النيجيري فيبو أكيم قال: "اللاعب مستمر مع البلدية. هناك أخبار ولكن طالما لا يوجد تواصل رسمي فلا يوجد شيء بالنسبة لي".

وأوضح "لا مشكلة لدينا في رحيل أي لاعب ويمكننا تعويض أي شخص، وأحمد عبد الرؤوف يجهز البدائل في كل مركز، وهذا الأمر سيكون مصدر دخل لنا".

وعن حقيقة عرض الزمالك لمهاجمه سامسون أكينيولا مقابل أكيم على البلدية قال ضاحكا: "لا بالطبع لا وجود لذلك، (خليه قاعد أحسن)".

ويحتل بلدية المحلة المركز الثامن برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.

الزمالك الدوري المصري بلدية المحلة سامسون أكينيولا فيبو أكيم
نرشح لكم
خالد جلال: هذه ميزة فاركو.. وحقيقة انتظار الزمالك انتخابات الزمالك - شريف إسلام يرد عبر في الجول على علاقته بمرتضى.. ورفض ضم أفشة وشريف انتخابات الزمالك - "دعم بشكل تام".. أحمد سليمان يصدر بيانا بشأن استبعاد المندوه يوسف حسن يعلن نهاية أزمته مع الزمالك سيراميكا كليوباترا يحصل على الموافقة لخوض مبارياته في استاد السويس عبد الواحد: هناك تحامل كبير من التحكيم ضد الزمالك.. وما فعله عبد المجيد غير مقبول عبد الواحد السيد: وكيل فتوح متمسك بـ 70% من طلباته.. وهذا صاحب القرار النهائي عبد الواحد السيد: الأزمة المالية ضغطت لاعبي الزمالك.. وهذه حقيقة تغيير اللائحة
أخر الأخبار
رئيس بلدية المحلة: مبادلة أكيم مقابل سامسون مع الزمالك؟ "خليه قاعد أحسن" ساعة | الدوري المصري
خالد جلال: هذه ميزة فاركو.. وحقيقة انتظار الزمالك ساعة | الدوري المصري
رئيس الهلال الأحمر المصري يؤكد انفراد في الجول: تبرع صلاح لـ فلسطين ليس غريبا 2 ساعة | منتخب مصر
مران منتخب مصر - ظهور حجازي في ختام الاستعداد لمواجهة الجزائر 2 ساعة | الكرة المصرية
تصفيات يورو 2024 - تركيا رابع المتأهلين.. وصراع مشتعل بين ويلز وكرواتيا على البطاقة الثانية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - إسبانيا وأسكتلندا إلى البطولة.. وفرصة أخرى لرفاق هالاند 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تهديد بالرحيل وتغيير رد فعل الاتحاد الإنجليزي.. أبرز مواقف اللاعبين في الدفاع عن فلسطين 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - إصابة دودو في الركبة خلال مواجهة نيم بالدوري الفرنسي 3 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة