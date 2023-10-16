رئيس بلدية المحلة: مبادلة أكيم مقابل سامسون مع الزمالك؟ "خليه قاعد أحسن"

تحدث مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة عن سير الموسم وحقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم نجم الفريق فيبو أكيم.

وقال الشامي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الجهد المبذول من الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف واضح وشخصية الفريق تظهر، ولكن التوقفات المتكررة في الدوري تزيد الأمور صعوبة".

وعن اهتمام الأهلي والزمالك بضم النيجيري فيبو أكيم قال: "اللاعب مستمر مع البلدية. هناك أخبار ولكن طالما لا يوجد تواصل رسمي فلا يوجد شيء بالنسبة لي".

وأوضح "لا مشكلة لدينا في رحيل أي لاعب ويمكننا تعويض أي شخص، وأحمد عبد الرؤوف يجهز البدائل في كل مركز، وهذا الأمر سيكون مصدر دخل لنا".

وعن حقيقة عرض الزمالك لمهاجمه سامسون أكينيولا مقابل أكيم على البلدية قال ضاحكا: "لا بالطبع لا وجود لذلك، (خليه قاعد أحسن)".

ويحتل بلدية المحلة المركز الثامن برصيد 4 نقاط من 3 مباريات.