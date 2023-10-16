خالد جلال: هذه ميزة فاركو.. وحقيقة انتظار الزمالك

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 00:38

كتب : FilGoal

خالد جلال - البنك الأهلي

تحدث خالد جلال مدرب فاركو الجديد عن حقيقة انتظاره لفرصة تدريب الزمالك وما دفعه لتولي مهمته الحالية.

وقال جلال في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "بعد تجربة البنك الأهلي في الموسم الماضي اعتذرت عن عدة مهام تدريبية، ولكن فاركو يتميز بالاستقرار والهدوء".

وبسؤاله عن علاقة اعتذاره عن مهام أخرى انتظارا للزمالك قال: "التوقيت هو العنصر الحاسم، وكنت أتمنى تدريب فريق جماهيري لأن الجماهير مهمين للكرة والمدرب واللاعبين".

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وتابع "فاركو يملك أجواء مستقرة تساعد على العمل وأتمنى أن تكون خطوة موقفة للطرفين".

وأكمل "لا أخاف أبدا من أي تجربة وكلها عرضة للتوفيق وغيابه، ولكن المدرب الجيد هو الذي يجيد توظيف لاعبيه. فاركو يملك أجواء تساعد على العمل وأتمنى أن تكون خطوة موقفة للطرفين".

واختتم "نخوض تجارب ودية ونأخذ منها مؤشرات جيدة، وأعتقد أننا نتحسن بنسبة جيدة حتى الآن".

وتولى خالد جلال تدريب فاركو بعد رحيل مدربه البرتغالي برونو روماو.

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