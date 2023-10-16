رئيس الهلال الأحمر المصري يؤكد انفراد في الجول: تبرع صلاح لـ فلسطين ليس غريبا

أعلن رامي الناظر الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري تبرع محمد صلاح من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني.

اتخذ محمد صلاح قائد منتخب مصر خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة.

وانفرد FilGoal.com من مصدر موثوق، فإن قائد منتخب مصر تبرع اليوم الأحد لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة. (طالع التفاصيل)

وقال الناظر عبر MBC مصر: "محمد صلاح تبرع بالفعل، والأمر ليس غريبا عليه وليست تلك المرة الأولى التي يساهم فيها بالمساعدة داخل أو خارج مصر".

وشدد "تواصل معنا وأبلغنا من خلال مدير أعماله بالتبرع".

عمرو أديب: محمد صلاح اتبرع لفلسطين وأهالي غزة.. العتاب ساعات يبقى وراه حب ووارد يكون اتضايق التعليق الكامل لعمرو أديب على تبرع صلاح للهلال الأحمر المصري يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/CGW5wTAZTQ #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/RvxWMQCHyu — الحكاية (@Elhekayashow) October 15, 2023

‎وأوضح المصدر أن هذا التبرع يأتي من رغبة اللاعب في اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع تساعد في دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الراهنة.

محمد صلاح من جهته، يتواجد رفقة منتخب مصر في الإمارات حاليا من أجل خوض مباراة ودية أمام الجزائر مساء غد الاثنين.

وشارك صلاح في فوز مصر على زامبيا وديا بهدف مقابل لا شيء قبل أيام في الإمارات أيضا.