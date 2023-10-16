تصفيات يورو 2024 - تركيا رابع المتأهلين.. وصراع مشتعل بين ويلز وكرواتيا على البطاقة الثانية

تأهل منتخب تركيا إلى نهائيات يورو 2024 للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وأصبح منتخب تركيا رابع المتأهلين بعد بلجيكا وفرنسا والبرتغال، بالإضافة إلى ألمانيا المستضيفة.

وتصدر منتخب تركيا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة بعد الفوز على لاتفيا بنتيجة 4-0، وقبل مباراة واحدة على نهاية مشواره في التصفيات ضد ويلز الشهر المقبل.

ويتصارع منتخبا ويلز وكرواتيا على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة بعدما فاز منتخب ويلز على كرواتيا بنتيجة 2-1 وتساوى كلاهما في النقاط برصيد 10 نقاط قبل جولتين على النهاية.

وانتهى الشوط الأول لكتيبة فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لتركيا بالتعادل السلبي، حيث سجل الأتراك هدفا ألغي بسبب تقنية الفيديو.

وافتتح يونس أكجون في الدقيقة 58 وأضاف شينك توسون في الدقيقة 83 الهدف الثاني.

أكغون يبصم على هدف ولا أروع في شباك لاتفيا #تركيا_لاتفيا #تصفيات_يورو_2024 pic.twitter.com/58ovpMqiVm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 15, 2023

وفي الدقيقة 87 أضاف كريم أكتروكوجلو الهدف الثالث ثم أنهى شينك توسون اللقاء بهدف رابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

ويعد أفضل مركز لمنتخب تركيا في تاريخ اليورو في نسخة 2008 عندما وصل لنصف النهائي.

واكتفى الأتراك في آخر نسختين بالخروج من دور المجموعات.

ويلز × كرواتيا

سجل هاري ويلسون هدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 47 و60 خطف بها التقدم لويلز.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء سجل ماريو باشاليتش هدف تقليص الفارق من صناعة لوكا مودريتش.

فوز ويلز أشعل صراع التأهل في المجموعة من المركز الثاني، حيث سيلتقي منتخب ويلز الشهر المقبل مع أرمينيا وتركيا فيما يلتقي منتخب كرواتيا مع لاتفيا وأرمينيا.

ويتأهل 20 فريقا من التصفيات بشكل مباشر رفقة ألمانيا إلى النهائيات، وتتبقى 3 مقاعد لأفضل منتخب من كل تصنيف بحسب دوري الأمم الأوروبية، حيث تقام مباريات ملحق في شهر مارس 2024 لحسم هوية آخر 3 فرق متأهلة.