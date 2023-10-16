تصفيات يورو 2024 - تركيا رابع المتأهلين.. وصراع مشتعل بين ويلز وكرواتيا على البطاقة الثانية

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 00:00

كتب : FilGoal

تركيا

تأهل منتخب تركيا إلى نهائيات يورو 2024 للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي.

وأصبح منتخب تركيا رابع المتأهلين بعد بلجيكا وفرنسا والبرتغال، بالإضافة إلى ألمانيا المستضيفة.

وتصدر منتخب تركيا ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة بعد الفوز على لاتفيا بنتيجة 4-0، وقبل مباراة واحدة على نهاية مشواره في التصفيات ضد ويلز الشهر المقبل.

أخبار متعلقة:
تصفيات يورو 2024 - إسبانيا وأسكتلندا إلى البطولة.. وفرصة أخرى لرفاق هالاند تصفيات يورو 2024 – إيطاليا تفوز على مالطا قبل مواجهة إنجلترا تصفيات يورو 2024 – انتصار الدنمارك وسلوفينيا يقربهما أكثر من التأهل تصفيات يورو 2024 - أوكرانيا تضغط على إيطاليا بالفوز على مقدونيا

ويتصارع منتخبا ويلز وكرواتيا على بطاقة التأهل الثانية من المجموعة بعدما فاز منتخب ويلز على كرواتيا بنتيجة 2-1 وتساوى كلاهما في النقاط برصيد 10 نقاط قبل جولتين على النهاية.

وانتهى الشوط الأول لكتيبة فينتشينزو مونتيلا المدير الفني لتركيا بالتعادل السلبي، حيث سجل الأتراك هدفا ألغي بسبب تقنية الفيديو.

وافتتح يونس أكجون في الدقيقة 58 وأضاف شينك توسون في الدقيقة 83 الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 87 أضاف كريم أكتروكوجلو الهدف الثالث ثم أنهى شينك توسون اللقاء بهدف رابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

ويعد أفضل مركز لمنتخب تركيا في تاريخ اليورو في نسخة 2008 عندما وصل لنصف النهائي.

واكتفى الأتراك في آخر نسختين بالخروج من دور المجموعات.

ويلز × كرواتيا

سجل هاري ويلسون هدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 47 و60 خطف بها التقدم لويلز.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء سجل ماريو باشاليتش هدف تقليص الفارق من صناعة لوكا مودريتش.

فوز ويلز أشعل صراع التأهل في المجموعة من المركز الثاني، حيث سيلتقي منتخب ويلز الشهر المقبل مع أرمينيا وتركيا فيما يلتقي منتخب كرواتيا مع لاتفيا وأرمينيا.

ويتأهل 20 فريقا من التصفيات بشكل مباشر رفقة ألمانيا إلى النهائيات، وتتبقى 3 مقاعد لأفضل منتخب من كل تصنيف بحسب دوري الأمم الأوروبية، حيث تقام مباريات ملحق في شهر مارس 2024 لحسم هوية آخر 3 فرق متأهلة.

منتخب تركيا تصفيات يورو 2024 يورو 2024
نرشح لكم
تصفيات يورو 2024 - إسبانيا وأسكتلندا إلى البطولة.. وفرصة أخرى لرفاق هالاند تهديد بالرحيل وتغيير رد فعل الاتحاد الإنجليزي.. أبرز مواقف اللاعبين في الدفاع عن فلسطين التشكيل - هالاند يقود النرويج.. وفاتي في هجوم إسبانيا إبراهيموفيتش معلقا على أزمة تونالي: أنا أيضا مارست المراهنات وتشبه المخدرات ريبوبليكا: بونوتشي يواجه خطر الإيقاف بسبب التستر على مراهنات فاجيولي ميرور: ليفربول يخطط للمستقبل بعد صلاح بالتعاقد مع ساني كريستينسن منزعجا من تألق بيلينجهام: لا أعرف عدد أهدافه مدرب موناكو السابق يرفض الشباب السعودي ويتولى تدريب رينجرز
أخر الأخبار
مران منتخب مصر - ظهور حجازي في ختام الاستعداد لمواجهة الجزائر 26 دقيقة | الكرة المصرية
تصفيات يورو 2024 - تركيا رابع المتأهلين.. وصراع مشتعل بين ويلز وكرواتيا على البطاقة الثانية 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - إسبانيا وأسكتلندا إلى البطولة.. وفرصة أخرى لرفاق هالاند 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
تهديد بالرحيل وتغيير رد فعل الاتحاد الإنجليزي.. أبرز مواقف اللاعبين في الدفاع عن فلسطين ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - إصابة دودو في الركبة خلال مواجهة نيم بالدوري الفرنسي ساعة | كرة يد
المندوه: إلى متى سيظل الزمالك يعاني من الطعون ساعة | الكرة المصرية
سباحة - عبد الرحمن سامح بعد الذهبية: لا يمكنني الاحتفال وأخوتي يُقتلوا يوميا في فلسطين ساعة | رياضات أخرى
انتخابات الزمالك - شريف إسلام يرد عبر في الجول على علاقته بمرتضى.. ورفض ضم أفشة وشريف ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة